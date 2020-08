Η Miley Cyrus θα παρουσιάσει το «Midnight Sky» στα MTV VMA 2020

Η Miley Cyrus επιστρέφει στα MTV Video Music Awards.

Στη φετινή τελετή απονομής η 27χρονη pop star αναμένεται να παρουσιάσει για πρώτη φορά ζωντανά το νέο τραγούδι της «Midnight Sky», το οποίο κυκλοφόρησε την προηγούμενη Παρασκευή (14/08).

Τα MTV Video Music Awards 2020 θα διεξαχθούν την Κυριακή 30 Αυγούστου σε μία σειρά υπαίθριων τοποθεσιών ανά τη Νέα Υόρκη, με οικοδέσποινα την Keke Palmer.

Εκτός από τη Miley Cyrus, στα φετινά βραβεία θα τραγουδήσουν επίσης η Lady Gaga, ο The Weeknd, οι BTS, η Doja Cat, ο J Balvin, ο Roddy Ricch, ο Maluma και οι CNCO.

Αυτή θα είναι η πέμπτη εμφάνιση της Miley στα MTV Video Music Awards, ένα χρόνο μετά τη συναισθηματική ερμηνεία του «Slide Away» στη σκηνή της περσινής διοργάνωσης, στο Prudential Center του Νιού Τζέρσεϊ.

Να σημειωθεί ότι η Miley Cyrus διαθέτει δύο υποψηφιότητες στα MTV Video Music Awards 2020: Για την «Καλύτερη Σκηνοθεσία» και το «Καλύτερο Μοντάζ» με το music video του «Mother’s Daughter», ένα από τα τραγούδια του EP «She Is Coming».

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έχει αποσπάσει συνολικά 13 υποψηφιότητες στα MTV Video Music Awards κατά μήκος της καριέρας της και έχει κερδίσει ένα βραβείο, για το «Βίντεο της Χρονιάς» το 2013 με το πολυσυζητημένο «Wrecking Ball».

The 𝑴𝑰𝑫𝑵𝑰𝑮𝑯𝑻 𝑺𝑲𝒀 is the road @MileyCyrus is taking straight to the #VMA stage! ✨🌙

Don't miss her first-ever performance of #MidnightSky at the @vmas, August 30th on MTV!! pic.twitter.com/1kgPYV32Vm

— MTV (@MTV) August 17, 2020