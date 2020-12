Η Miley Cyrus απαντά στο δίλημμα: Θα φιλούσε τον Harry Styles ή τον Justin Bieber;

Η Miley Cyrus δεν διστάζει να απαντήσει ακόμα και στις πιο δύσκολες ερωτήσεις.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο βρετανικό ραδιοφωνικό σταθμό Heart FM την ημέρα των Χριστουγέννων, η 28χρονη τραγουδίστρια συμμετείχε σε ένα εορταστικό παιχνίδι διλημμάτων κατά τη διάρκεια του οποίου κλήθηκε να επιλέξει ποιον θα προτιμούσε να φιλήσει ανάμεσα στον Harry Styles και στον Justin Bieber.

Αν και το συγκεκριμένο δίλημμα θα έβαζε σε μεγάλο προβληματισμό πολλούς ανθρώπους, η pop star δεν δυσκολεύτηκε να απαντήσει χωρίς δεύτερη σκέψη.

Η Miley Cyrus διάλεξε τον Harry Styles και δικαιολόγησε την απόφασή της εξηγώντας ότι γνωρίζει αρκετά χρόνια τον Justin Bieber και τον θεωρεί οικογένειά της.

«Τον Justin Bieber τον γνωρίζω πολύ καιρό, οπότε είναι σαν οικογένεια», απάντησε.

«Νομίζω ότι ο Harry φαίνεται πραγματικά ωραίος. Και έχουμε παρόμοιο γούστο. Νομίζω ότι θα μοιραζόμασταν την ίδια γκαρνταρόμπα, θα μοιραζόμασταν την ίδια, έχει νόημα», είπε η Miley Cyrus για το πρώην μέλος των One Direction.

Get in line @mileycyrus, you're not the only one who wants to snog @harry_styles!!! 😜 💋 pic.twitter.com/qnxPw1aaf4

— Heart (@thisisheart) December 26, 2020