Μετά τη φοβερή σφαγή στο Λας Βέγκας κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ country, πολλοί ήταν οι star που εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους.

Μεταξύ αυτών είναι και η Miley Cyrus, η οποία άνοιξε το Tonight Show του Jimmy Fallon με μια πολύ έντονη εμφάνιση, σαν φόρο τιμής στα περισσότερα από τα 50 θύματα της επίθεση στο Λας Βέγκας.

Η τραγουδίστρια τραγούδησε live το «No Freedom» της Dido και το δικό της «The Climb», συνοδευόμενη από τον ηθοποιό Adam Sendler.

Μια πραγματικά ανατριχιαστική ερμηνεία, που η Miley δημοσίευσε και στις σελίδες στα social και την αφιέρωσε σε όλους τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση.

In honor of the lives lost,injured and affected by the tragic shooting in Vegas, @fallontonight & I dedicated this show to not only mourning pic.twitter.com/D5nzfxgMqZ

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) October 3, 2017