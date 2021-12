Η Miley Cyrus συμπεριλήφθηκε στη λίστα «30 Under 30» του Forbes: «Θα συνέβαινε τώρα ή ποτέ»

Η Miley Cyrus συμπεριλήφθηκε στην ετήσια λίστα «30 Under 30» του Forbes για το 2021 και μετά την ανακοίνωση εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την τιμή.

«Έγινα 29 ετών την περασμένη εβδομάδα. Θα συνέβαινε τώρα ή ποτέ. Σας ευχαριστώ για την τιμή», έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα ενός βίντεο από τη φωτογράφησή της για τις ανάγκες της λίστας «30 Under 30», που αναγνωρίζει 30 ανθρώπους κάτω από την ηλικία των 30 ετών σε είκοσι επιλεγμένους τομείς.

Στο βίντεο, η Miley Cyrus σημειώνει: «Η δημιουργία τραγουδιών είναι η μεγαλύτερη χαρά που έχω στη ζωή μου. Είναι το αγαπημένο μου στοιχείο σε αυτό που κάνω».

«Το δέχομαι και είμαι ευγνώμων κάθε μέρα για το γεγονός ότι γράφω τραγούδια για να ζήσω, γιατί πολλοί άνθρωποι γράφουν τραγούδια και δεν φτάνει να είναι αυτό που κρατάει τα φώτα τους αναμμένα και για μένα που μπορώ να είμαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους, δεν ξεχνάω ποτέ πόσο τυχερή είμαι», συνεχίζει.

«Με οτιδήποτε, η απόσταση κάνει την καρδιά να αγαπάει περισσότερο, οπότε έχοντας αυτή την απόσταση από τους θαυμαστές μου για το μεγαλύτερο διάστημα που είχα ποτέ από τότε που ήμουν 12 ετών, σχεδόν δύο χρόνια χωρισμένα από εμένα και το κοινό μου, η πανδημία κατά κάποιο τρόπο αναζωπύρωσε και απλά άναψε ξανά αυτή τη σπίθα για μένα, την ευγνωμοσύνη που έχω να είμαι ένας live μουσικός, πρώτα απ’ όλα», προσθέτει.

Εκτός από το γεγονός ότι επελέγη να συμπεριληφθεί στη φετινή λίστα, η Miley Cyrus διετέλεσε επίσης κριτής για την επιλογή των άλλων μουσικών που συμπεριλαμβάνονται φέτος στη λίστα «30 Under 30», στους οποίους συγκαταλέγονται οι Olivia Rodrigo, Jack Harlow, Willow Smith, Tinashe, Don Toliver και Remi Wolf.

Η Miley Cyrus είχε ήδη συμπεριληφθεί στη μουσική ενότητα της λίστας «30 Under 30» του Forbes του 2014 με αφορμή την κυκλοφορία του άλμπουμ της «Bangerz».

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια συμπεριλήφθηκε ξανά για το 2021 λόγω των έξι άλμπουμ που έξι άλμπουμ που κυκλοφόρησε όλα αυτά τα χρόνια και εμφανίστηκαν στην πρώτη πεντάδα του Billboard 200, του ιδρύματός της Happy Hippie Foundation, το οποίο υποστηρίζει τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και τους νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο και των επενδύσεών της στην εταιρεία σχεδιασμού στρατηγικής για brands και καλλιτέχνες FanMade και στην εταιρεία γυναικείων προϊόντων Hers.

I turned 29 last week. It was now or never. Thank you for the honor. @Forbes @happyhippiefdn @gucci pic.twitter.com/tPbtDXbSpF

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) November 30, 2021