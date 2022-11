Η Miley Cyrus είναι στο στούντιο με τον παραγωγό του «Bangerz»

Η Miley Cyrus συνάντησε στο στούντιο τον Mike WiLL Made It και τους Rae Sremmurd.

Η Miley Cyrus ετοιμάζει νέα μουσική με τον Mike WiLL Made It, με τον οποίο συνεργάστηκε και στην παραγωγή του άλμπουμ της «Bangerz».

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι συναντήθηκε στο στούντιο με τον Mike WiLL Made It, ο οποίος έκανε την παραγωγή του τέταρτου άλμπουμ της το 2013 αλλά και έξι τραγουδιών στο «Miley Cyrus and Her Dead Petz» το 2015.

Το hip-hop ντουέτο των Rae Sremmurd ανάρτησε στο Instagram μία φωτογραφία από το στούντιο ηχογράφησης μαζί με τη Miley Cyrus και Mike WiLL Made It και σχολίασε: «EAR DRUMMERS και HEAD BANGERZ!».

Και ο Mike WiLL Made It, ο οποίος είχε μία σύντομη σχέση με τη Miley Cyrus κατά τη διάρκεια του 2013, αναδημοσίευσε την ανάρτηση των Rae Sremmurd στις ιστορίες του λογαριασμού του στο Instagram και πρόσθεσε την ένδειξη 2023, για να δώσει τροφή για σενάρια ότι ενδέχεται να κυκλοφορήσουν νέα μουσική την επόμενη χρονιά.

Η Miley Cyrus συμμετείχε το 2013 στο τραγούδι «23» του Mike WiLL Made It, στο οποίο εμφανίστηκαν επίσης ο Wiz Khalifa και ο Juicy J.

Η 30χρονη τραγουδίστρια είχε συνεργαστεί ξανά με τον Mike WiLL Made It σε ορισμένα τραγούδια που είχαν περισσότερο hip-hop προσανατολισμό για το τελευταίο άλμπουμ της, το «Plastic Hearts» του 2020, αλλά η δουλειά του δεν κυκλοφόρησε, καθώς το άλμπουμ κινήθηκε τελικά σε εναλλακτικό ροκ ύφος.

Το 2018, η Miley Cyrus αποκάλυψε: «Έχουμε τραγούδια με τον Mike WiLL που τείνουν περισσότερο στο hip-hop και τραγούδια με τον Andrew Wyatt που τείνουν περισσότερο στο pop/alternative. Απλά έχω κατά κάποιο τρόπο τα πάντα».

Πολλοί θαυμαστές είχαν υποθέσει ότι η Miley Cyrus θα επέστρεφε στην εποχή του «Bangerz».

Εν τω μεταξύ, η Miley Cyrus είχε γελάσει με το γεγονός ότι δεν έλαβε καμία υποψηφιότητα για τα Βραβεία Grammy του 2022 με το «Plastic Hearts», το οποίο ανέβηκε στη δεύτερη θέση του αμερικανικού Billboard 200 chart και περιείχε συνεργασίες με την Dua Lipa («Prisoner»), τον Billy Idol («Night Crawling») και την Joan Jett («Bad Karma»).

Και ως απάντηση, μοιράστηκε ένα άρθρο με 30 καλλιτέχνες που επίσης δεν έλαβαν υποψηφιότητες και αστειεύτηκε στο Twitter: «Βρίσκομαι σε καλή παρέα».

