Miley Cyrus: Θα συμμετάσχει στη σειρά «Human Resources» του Netflix

Δείτε το teaser για τη δεύτερη σεζόν του «Human Resources» που αναγγέλλει την άφιξη της Miley Cyrus.

Η Miley Cyrus θα συμμετάσχει στη σειρά κινουμένων σχεδίων για ενήλικες «Human Resources» του Netflix.

Το Netflix ανακοίνωσε τη Δευτέρα 1 Μαΐου ότι η Miley Cyrus θα δανείσει τη φωνή της ως guest star σε έναν από τους χαρακτήρες που θα εμφανιστούν στην επερχόμενη δεύτερη σεζόν του spin-off του «Big Mouth».

Παράλληλα με την ανακοίνωση, η υπηρεσία streaming έδωσε στη δημοσιότητα ένα teaser, στο οποίο ο Pete the Logic Rock (Randall Park) αποκαλύπτει στους υπόλοιπους χαρακτήρες ότι η Miley Cyrus θα υποδυθεί έναν αδιευκρίνιστο ρόλο στη νέα σεζόν.

«Θεέ μου, μόλις είπες Miley;», πετάγεται πάνω από τον τοίχο του γραφείου του ο Walter the Lovebug (Brandon Kyle Goodma) για να ρωτήσει, πριν η Connie the Hormone Monstress (Maya Rudolph) τρέξει ενθουσιασμένη να προσθέσει: «Όπως στη Hannah Montana;».

«Αυτό είναι τόσο συναρπαστικό!», σημειώνει η Emmy the Lovebug (Aidy Bryant), καθώς ο Pete χύνει το θερμός με το νερό του εξαιτίας της υπερβολικά ενθουσιασμένης Connie.

Η κωμική σειρά κινουμένων σχεδίων για ενήλικες «Human Resources» επικεντρώνεται στον εργασιακό χώρο των τεράτων Hormone Monsters που εμφανίζονται στη σειρά «Big Mouth».

Στους υπόλοιπους guest stars που θα δανείσουν τις φωνές του στη νέα σεζόν του «Human Resources» περιλαμβάνονται οι Florence Pugh, Eugene Levy, Sam Richardson, Niecy Nash-Betts και Isabella Rossellini.

Στους ρόλους τους επιστρέφουν, εν τω μεταξύ, είναι οι Hugh Jackman, Pamela Adlon, Henry Winkler, Thandiwe Newton, Rosie Perez, Bobby Cannavale, Cole Escola και άλλοι.

Ο δεύτερος κύκλος του «Human Resources» θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 9 Ιουνίου.

Με την επικείμενη συμμετοχή της στο «Human Resources», η Miley Cyrus επιστρέφει στην τηλεόραση μετά από τέσσερα χρόνια και την εμφάνισή της το 2019 στο τελευταίο επεισόδιο της πέμπτης δυστοπικής σειράς «Black Mirror» στον ρόλο της Ashley O.

Για τις ανάγκες τις συμμετοχής της στο «Black Mirror», η Miley Cyrus ηχογράφησε μία διασκευή του τραγουδιού «Head Like a Hole» (1989) των Nine Inch Nails που πήρε τον τίτλο «On A Roll» και μία διασκευή του τραγουδιού «Right Where It Belongs» (2005) του industrial rock συγκροτήματος.

Δείτε τα τέρατα του «Human Resources» να εκστασιάζονται για την άφιξη της Miley Cyrus στο teaser της δεύτερης σεζόν παρακάτω.