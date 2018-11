Η Miley Cyrus αποκάλυψε ότι είναι μία από τους πολλούς ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους από την καταστροφική πυρκαγιά που μαίνεται στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η 25χρονη τραγουδίστρια ανάρτησε στο Twitter, το βράδυ της Κυριακής 11 Νοεμβρίου, ένα συναισθηματικό της πληγέντες της πύρινης κόλασης, η οποία έχει κάνει στάχτη πάνω από 83.000 στρέμματα στη νότια Καλιφόρνια.

«Είμαι παντελώς συντετριμμένη από τις πυρκαγιές που επηρεάζουν την κοινότητά μου. Είμαι από τους τυχερούς. Τα ζώα μου και αγάπη της ζωής μου έφυγαν με ασφάλεια και αυτό είναι ό,τι έχει σημασία τώρα», έγραψε.

«Το σπίτι μου δεν υπάρχει πλέον, αλλά οι μνήμες που μοιράζομαι με την οικογένεια και τους φίλους μου μένουν ισχυρές», συνέχισε. «Είμαι ευγνώμων για όλα όσα μου έχουν απομείνει. Στέλνω τόσο πολλή αγάπη και ευγνωμοσύνη στους πυροσβέστες και στο σερίφη της περιοχής του Λος Άντζελες», ανέφερε.

Η Miley Cyrus ενημέρωσε έπειτα τους ακολούθους της πώς θα δωρίσουν πόρους και προμήθειες στους πυροσβέστες, τους αστυνομικούς και όλα τα συνεργασία που μάχονται με την πυρκαγιά.

