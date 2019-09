Το «Slide Away» είναι ένα τραγούδι με ιδιαίτερη σημασία για τη Miley Cyrus.

Η Miley Cyrus αποκαλύπτει το video clip με το οποίο δίνει μορφή στο νέο τραγούδι της «Slide Away» που κυκλοφόρησε από την RCA Records / Sony Music στα μέσα Αυγούστου.

Το «Slide Away» είναι η απάντηση της τραγουδίστριας στον πρόσφατα χωρισμό της με το σύζυγό της Liam Hemsworth, μία είδηση του κοσμικού ρεπορτάζ που απασχόλησε έντονα.

Παρά το κλίμα ερωτικής απογοήτευσης που επικρατεί στους στίχους του «Slide Away», το τραγούδι εκφράζει την επιθυμία της 26χρονης Αμερικανίδας να προχωρήσει στη ζωή της και να μην οπισθοδρομήσει στις καταχρήσεις.

Η Miley Cyrus παρουσίασε πρώτη φορά ζωντανά το «Slide Away» στη σκηνή των MTV Video Music Awards 2019, σε μία εμφάνιση – έκπληξη που προγραμματίστηκε την τελευταία στιγμή πριν τη διεξαγωγή των βραβείων.

Το «Slide Away» φαίνεται πως αποτελεί μεμονωμένη κυκλοφορία και πιθανώς δεν συνδέεται με τα τρία EPs που θα συνθέσουν το νέο ολοκληρωμένο άλμπουμ «She Is Miley Cyrus» της τραγουδίστριας.

Από την τριάδα των EPs έχει κυκλοφορήσει μόνο το «She Is Coming» (στα τέλη Μαΐου) και αναμένονται το «She Is Here» και το «She Is Everything».

Το music video του «Slide Away» συμβαδίζει με την ανανεωμένη αισθητική που έχει υιοθετήσει η Miley Cyrus. Διάφορες σκηνές παραπέμπουν στο βίντεο του «We Can’t Stop» (2012) και παρουσιάζουν την αλλαγή στη νοοτροπία της τραγουδίστριας.