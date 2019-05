Η Miley Cyrus επέστρεψε.

Η Miley Cyrus μοιράζεται το νέο EP «She Is Coming» που κυκλοφορεί από την RCA Records / Sony Music.

Είκοσι μήνες μετά την κυκλοφορία του τελευταίου ολοκληρωμένου δίσκου της, «Younger Now» που κινήθηκε σε country-pop ύφος, εκπλήσσει ξανά με τις επιλογές και καταθέτει ένα EP που αντανακλά τη διαρκή διάθεσή της για πειραματισμό και την εξέλιξή της ως καλλιτέχνης.

Το EP «She Is Coming» περιέχει έξι τραγούδια σε παραγωγή κορυφαίων ονομάτων όπως οι Mark Ronson, Andrew Wyatt, Mike Will Made-It, RZA και άλλοι.

Η Miley Cyrus παρουσίασε τρία από τα νέα τραγούδια της στην πρόσφατη εμφάνισή της στο φεστιβάλ «Big Weekend» του BBC Radio 1 στη Μεγάλη Βρετανία, αποκαλύπτοντας μία δυνατή δόση από όσα είχε ετοιμάσει.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι συνεργασίες αυτού του EP. Η pop star συμπράττει με τον Ghostface Killah των θρυλικών Wu-Tang Clan, την drag queen και τηλεοπτικό πρόσωπο RuPaul, τον ταλαντούχο Swae Lee και τον παραγωγό – ράπερ Mike WiLL Made-It.

Ωριμότερη αλλά έχοντας κρατήσει πρόθεση για διασκέδαση, η Miley Cyrus αναμειγνύει στο «She Is Coming» μία ευρεία γκάμα επιρροών και είναι έτοιμη να προκαλέσει ξανά συζήτηση.

Μετά την εμφάνισή της στο «Big Weekend» στην Αγγλία, θα τραγουδήσει στο φεστιβάλ «Primavera Sound» στη Βαρκελώνη (31/05), στο «Orange Warsow Festival» στη Βαρσοβία (01/06), στο «Tinderbox» στο Οντένσε της Δανίας (28/06) και στο «Glastonbury» (30/06).

Το tracklist του «She Is Coming»:

1. Mother’s Daughter

2. Unholy

3. D.R.E.A.M. (feat. Ghostface Killah)

4. Cattitude (feat. RuPaul)

5. Party Up the Street (feat. Swae Lee & Mike WiLL Made-It)

6. The Most