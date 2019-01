Η Ακαδημία Ηχογράφησης πρόσθεσε νέα ονόματα στη λίστα των καλλιτεχνών που θα τραγουδήσουν στη σκηνή των 61ων Βραβείων Grammy.

Στην τελετή απονομής που υπόσχεται ότι θα μείνει αξέχαστη, οι Red Hot Chili Peppers, βραβευμένοι με έξι Grammy, θα συναντήσουν επί σκηνής τον Post Malone, που προτείνεται προς βράβευση σε τέσσερις κατηγορίες της φετινής διοργάνωσης.

Στη μεγαλύτερη βραδιά της μουσικής θα εμφανιστούν επιπλέον η Miley Cyrus, η Brandi Carlile και η H.E.R.

Η Brandi Carlile θα ανέβει στη σκηνή της διοργάνωσης για πρώτη φορά, ενώ ταυτόχρονα διεκδικεί έξι βραβεία, μεταξύ των οποίων για την «Ηχογράφηση της Χρονιάς» και το «Τραγούδι της Χρονιάς» για το «The Joke» και το «Άλμπουμ της Χρονιάς» για το «By The Way, I Forgive You».

Η Η.E.R. θα κάνει παρομοίως ντεμπούτο στα Βραβεία Grammy. Παράλληλα, η 21χρονη είναι υποψήφια σε πέντε κατηγορίες, όπως του «Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη» και του «Άλμπουμ της Χρονιάς».

Τις προηγούμενες ημέρες έγινε γνωστό ότι σκηνή των της φετινής εκδήλωσης θα τραγουδήσουν επίσης η Camila Cabello, η Cardi B, ο Shawn Mendes, οι Dan + Shay, η Janelle Monáe και η Kacey Musgraves.

Η τελετή απονομής των 61ων Βραβείων Grammy θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου στο «Staples Center» του Λος Άντζελες, με οικοδέσποινα την Alicia Keys.

Performing this year at the Grammmmmmyyyyyzzzzzz!!!! 2/10/19 on CBS! @RecordingAcad pic.twitter.com/JHLRMgCvq6

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) January 25, 2019