Η Miley Cyrus κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «Plastic Hearts»

Το «Plastic Hearts» είναι το πεπρωμένο της Miley Cyrus.

Η Miley Cyrus κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ της «Plastic Hearts», με το οποίο ανοίγει ένα καινούργιο και εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο στην πολυδιάστατη καριέρα της.

Το «Plastic Hearts», το οποίο κυκλοφορεί από την RCA Records / Sony Music, περιέχει 12 πρωτότυπα τραγούδια που σηματοδοτούν την καλύτερη περίοδο της Miley Cyrus.

Η 28χρονη τραγουδίστρια συνδυάζει την glam και την punk μουσική των ‘80s με την electric pop σε ένα αποτέλεσμα που δεν ανταποκρίνεται μόνο στις προσδοκίες, αλλά είναι επίσης ο πιο κατάλληλος ρόλος για εκείνη.

Ξεκίνησε την καριέρα της από την οικογένεια της Disney, έγινε μία πολυσυζητημένη pop star, εξερεύνησε τις country ρίζες της οικογένειάς της και χωρίς να σταματά να πειραματίζεται ούτε στιγμή, καταλήγει τώρα στο rock n’ roll με το «Plastic Hearts», ένα άλμπουμ που φαίνεται να είναι το πεπρωμένο της.

Στο «Plastic Hearts» συμμετέχουν επίσης εντυπωσιακά ονόματα, καλλιτέχνες με τη δική τους ιστορία που εμφανίζονται πλέον σπάνια αλλά και καλλιτέχνες της εποχής.

Η Miley Cyrus ενώνει τις δυνάμεις με την εμβληματική Joan Jett σε ένα τραγούδι με τον τίτλο «Bad Karma», με το είδωλο της rock Billy Idol στο «Night Crawling», όπως και με τη συνάδελφό της pop star Dua Lipa στο «Prisoner», μια συνεργασία που αποκαλύφθηκε πριν λίγες ημέρες.

Την ψηφιακή έκδοση του «Plastic Hearts» συμπληρώνουν τρεις μουσικές εκπλήξεις.

Πρόκειται για το «Edge Of The Midnight», ένα μοναδικό remix του single «Midnight Sky» με τη συμμετοχή της καταξιωμένης Stevie Nicks των Fleetwood Mac, αλλά και για τις διασκευές της Miley Cyrus στα τραγούδια «Heart Of Glass» των Blondie και «Zombie» των Cranberries, τις οποίες παρουσίασε σε δύο από τις πρόσφατες εμφανίσεις της σε εικονικά φεστιβάλ.

Το εξώφυλλο του «Plastic Hearts» αντανακλά τη μουσική και τον ήχο της Miley Cyrus.

Τη φωτογράφηση έχει κάνει ο σπουδαίος rock & roll φωτογράφος Mick Rock, στο φακό του οποίου έχουν ποζάρει θρύλοι όπως οι David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Joan Jett και Debbie Harry.