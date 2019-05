H Miley Cyrus παρουσίασε ζωντανά τρία ολοκαινουργια τραγούδια.

To Σάββατο 25 Μαΐου η 26χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο ετήσιο φεστιβάλ «Big Weekend» του BBC Radio 1 στο Middlesbrough της Μεγάλης Βρετανίας και επιφύλασσε στους θεατές ένα απροσδόκητο τριπλό δώρο.

Η Miley Cyrus τραγούδησε για πρώτη φορά τρία ακυκλοφόρητα τραγούδια που είχαν τους τίτλους «Cattitude», «Dream» και «Mother’s Daughter».

Κατά μήκος της υπόλοιπης βραδιάς τραγούδησε αγαπημένες επιτυχίες της όπως το «Wrecking Ball», το «Party In The USA» και το «Nothing Breaks Like A Heart», ενώ κάλεσε στη σκηνή τι είναι Charli XCX για να τραγουδήσει μαζί της το «We Can’t Stop».

Οι θεατές κατέγραψαν στα κινητά τους αποσπάσματα από αυτά τα νέα τραγούδια που κινούταν σε διαφορετικούς ήχους. Το «Mother’s Daughter» είναι ένα τραγούδι με rock επιρροές ενώ η ενέργεια του «Cattitude» θυμίζει την εποχή του άλμπουμ «Bangerz» (2013).

Η pop star παρουσίασε ζωντανά αυτά τα τρία ακυκλοφόρητα τραγούδια λίγες μόνο ημέρες πριν την πολυαναμενόμενη δισκογραφική επάνοδο της.

Το ραντεβού έχει δοθεί εδώ και λίγο καιρό για την Παρασκευή 31 Μαΐου, χωρίς ωστόσο να έχουν αποκαλυφθεί τα πλάνα της τραγουδίστριας.

Η Miley Cyrus προετοιμάζει το έδαφος έχει προετοιμάσει το έδαφος δημοσιεύοντας τακτικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αινιγματικές αναρτήσεις τις οποίες συνοδεύει με το σύνθημα «She Is Coming» (Έρχεται).

