Η Miley Cyrus πρωταγωνιστεί σε ένα από τα νέα επεισόδια του «Black Mirror» και τραγουδά το «On A Roll».

Στο YouTube αναρτήθηκε ολόκληρο το τραγούδι «On A Roll» το οποίο ερμηνεύει η Miley Cyrus σε ένα από τα νέα επεισόδια για την πέμπτη σεζόν της σειράς «Black Mirror» του Netflix.

Η 26χρονη Αμερικανίδα πρωταγωνιστεί στο επεισόδιο «Rachel, Jack and Ashley Too» και υποδύεται την Ashley O, μία pop star με εμπορικές επιτυχίες στο ενεργητικό της.

Αν και ο ρόλος ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στην πραγματικότητα, η Ashley διαφέρει από τη Miley στη ζωή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κρύβοντας πολλά «σκοτεινά» μυστικά.

Όλα τα τραγούδια που ερμηνεύει η Miley Cyrus στη συμμετοχής της στο «Black Mirror» είναι διασκευές κομματιών της μπάντας των Nine Inch Nails.

Το «On A Roll» αποτελεί διασκευή του τραγουδιού «Head Like A Hole» από το πρώτο άλμπουμ του industrial rock συγκροτήματος, το «Pretty Hate Machine» (1989).

Τους νέους στίχους έγραψε ο δημιουργός και σεναριογράφος του «Black Mirror», Charlie Brooker, έχοντας πάρει την έγκριση αλλά και τις συμβουλές του κεντρικού τραγουδιστή των Nine Inch Nails, Trent Reznor.

Πρόσφατα η Miley Cyrus κυκλοφόρησε το καινούργιο πρότζεκτ «She Is Coming», το πρώτο από τα τρία EPs που θα συνθέσουν τη νέα δισκογραφική δουλειά της με γενικό τίτλο «She Is Miley Cyrus», η οποία αναμένεται το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς.