Η Miley Cyrus εξέφρασε εμμέσως πλην σαφώς την απογοήτευσή της για τα φετινά MTV VMAs.

Αν και δεν είναι γνωστά ακόμα ονόματα των καλλιτεχνών που θα τραγουδήσουν στα MTV Video Music Awards, υπάρχει ήδη ένα όνομα για το οποίο θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η απουσία του από τη βραδιά.

Η Miley Cyrus φέρεται να μην είναι ευχαριστημένη με τα MTV VMA, ειδικά από τη στιγμή που δεν έλαβε καμία υποψηφιότητα για τη φετινή διοργάνωση, ούτε με την επιτυχία «Nothing Breaks Like A Heart» σε συνεργασία με τον Mark Ronson ούτε με το πρόσφατο single «Mother’s Daughter» από το EP «She Is Coming».

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια επιβεβαίωσε τα συναισθήματά της σχολιάζοντας τις αναρτήσεις δύο διαφορετικών θαυμαστών της στο Instagram.

«Μαντεύω ότι φέτος δεν θα δω τα VMAs, εκτός αν εμφανιστεί η Miley», έγραψε ένας fan, με τη Cyrus να απαντά: «Αποκλείεται».

Ένας άλλος λογαριασμός σημείωσε ότι τα MTV Video Music Awards «ενδιαφέρονται περισσότερο για ένα green screen παρά για ένα μήνυμα προς τον κόσμο». «Δίνουν υποψηφιότητα σε όλους, αλλά τουλάχιστον δεν χρησιμοποιούν την εικόνα της Miley για να προωθήσουν τα βραβεία τους», πρόσθεσε.

Η Miley Cyrus απάντησε μονολεκτικά και σε αυτήν την ανάρτηση, γράφοντας: «Ακριβώς».

Η 26χρονη τραγουδίστρια έχει κερδίσει ένα βραβείο στα MTV Video Music Awards, το 2014 για το «Βίντεο της Χρονιάς» με το πολυσυζητημένο «Wrecking Ball» και έχει αποσπάσει συνολικά 8 υποψηφιότητες, με τελευταία το 2017 στην κατηγορία «Καλύτερο Pop Βίντεο» με το «Malibu».