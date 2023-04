Miley Cyrus: Κυκλοφόρησε με ψευδώνυμο ένα άλμπουμ της με τραγούδια χωρισμού και demos

Το άλμπουμ, που δημοσιεύθηκε στην υπηρεσίες streaming την ίδια ημέρα με το «Endless Summer Vacation», φαίνεται να μην είναι πια διαθέσιμο.

Στις 10 Μαρτίου, η Miley Cyrus επέστρεψε με το όγδοο άλμπουμ της, «Endless Summer Vacation». Δεν ήταν το σαρωτικό άλμπουμ για το διαζύγιό της που αναμενόταν να κυκλοφορήσει, με τις σκέψεις της για τη διάλυση της σχέσης της με τον Liam Hemsworth να βρίσκονται ανάμεσα σε χορευτικά τραγούδια και ύμνους για την αγάπη προς τον εαυτό μας.

Όλη αυτή η συναισθηματική έκρηξη ενδεχομένως να κρατήθηκε για το «Down With Me», ένα άλμπουμ με 12 τραγούδια με τη φωνή της Miley Cyrus που κυκλοφόρησε την ίδια ημέρα με το ψευδώνυμο Clara Pierce.

Η Clara Pierce bέχει περίπου 250 μηνιαίους ακροατές στο Spotify, δηλαδή περίπου 79 εκατομμύρια λιγότερους από αυτούς που διαθέτει η Miley Cyrus στην υπηρεσία streaming.

Όλα τα τραγούδια του άλμπουμ «Down With Me» έχουν την υπογραφή του Willian Cordeiro, εκτός από ένα τραγούδι με τίτλο «I Don’t Wanna Tell You Lies», το οποίο έχει την υπογραφή της Carla Pierce.

Καθώς το «Down With Me» δεν έχει προωθηθεί επίσημα, ούτε καν έχει τοποθετηθεί σε κάποια από τις συντακτικές λίστες αναπαραγωγής της πλατφόρμας, είναι πιθανό η Miley Cyrus απλώς να μην ήθελε να βρεθεί το άλμπουμ – αν το ανέβασε η ίδια.

Στο εξώφυλλο του άλμπουμ ο τίτλος είναι γραμμένος πάνω σε ένα ορεινό τοπίο. Στη φωτογραφία του λογαριασμού της Carla Pierce εμφανίζεται μία γυναίκα που δεν θα μπορούσε να μοιάζει λιγότερο με τη Miley Cyrus.

Αλλά εκτός από την εικόνα, η Miley Cyrus έχει ένα από τα πιο ξεχωριστά ηχοχρώματα στην pop μουσική. Μόλις οι θαυμαστές της ανακάλυψαν το άλμπουμ, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία για το σε ποιον ανήκει η φωνή.

Και σε αντίθεση με τα τραγούδια τεχνητής νοημοσύνης με τις ψεύτικες φωνές καλλιτεχνών που κυκλοφορούν το τελευταία διάστημα, κανένας αλγόριθμος σε ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης δεν θα μπορούσε να αποτυπώσει τόσο αποτελεσματικά τόσο τα ερμηνευτικά χαρακτηριστικά της Miley Cyrus όσο και το στιλ της.

Η άλλη πιθανότητα είναι ότι τα τραγούδια του «Down With Me» είναι υψηλής ποιότητας διαρροές από τα προηγούμενα άλμπουμ της Miley Cyrus, συμπεριλαμβανομένων των «Bangerz», «Miley Cyrus & Her Dead Petz» και του EP «She is Coming» του 2019. Οι εκπρόσωποι της Miley Cyrus δεν έχουν απαντήσει στα αιτήματα για σχόλια.

Εκτός από τις προφανείς συνδέσεις, όπως το «Sagittarius» που έχει πάρει τον τίτλο του από το ζώδιο της τραγουδίστριας και την αναφορά στο πρώτο άλμπουμ της στο «See You Again», πολλά τραγούδια του άλμπουμ δημιουργούν άμεσους παραλληλισμούς με την καριέρα της Miley Cyrus.

Στο «Sagittarius», αναφέρεται σε ένα single από το «She Is Coming», τραγουδώντας: «Σας το είπα μία φορά πριν, είμαι η κόρη της μητέρας μου».

Το «She Is Coming» επρόκειτο να αποτελέσει τον προάγγελο του «She Is Miley Cyrus», ενός άλμπουμ που δεν κυκλοφόρησε ποτέ.

«Εκεί που νόμιζα ότι το σύνολο της δουλειάς είχε τελειώσει… χάθηκαν όλα. Συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης σημασίας της μουσικής. Επειδή όλα είχαν αλλάξει», δήλωσε η Miley Cyrus πριν κυκλοφορήσει το «Plastic Hearts» το 2022, αναφερόμενη στην πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι της το 2018, αλλά και τα τραγούδια που είχε ετοιμάσει.

«Η φύση έκανε αυτό που τώρα βλέπω ως χάρη και κατέστρεψε ό,τι δεν μπορούσα να αφήσω για τον εαυτό μου. Έχασα το σπίτι μου σε μία πυρκαγιά, αλλά βρήκα τον εαυτό μου στις στάχτες του», σχολίασε τότε η τραγουδίστρια.

«Ευτυχώς, οι συνεργάτες μου είχαν ακόμα το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής που κάηκε σε ημερολόγια και υπολογιστές γεμάτους με τραγούδια για τη σειρά των EP που δούλευα τότε. Αλλά ποτέ δεν ένιωσα ότι θα έπρεπε να κυκλοφορήσω την “ιστορία” μου (κάθε δίσκος είναι μία συνεχής αυτοβιογραφία) με ένα τεράστιο κεφάλαιο να λείπει», εξήγησε.

Ένα τραγούδι με τον τίτλο «At Least I Can Say That I Tried», που εμφανίζεται στο πρώτο μισό του μυστηριώδους άλμπουμ «Down With Me», παραπέμπει στο ίδιο θέμα του single «Slide Away», στο οποίο η Miley Cyrus τραγουδά: καθώς τραγουδάει: «Θέλω το σπίτι μου στους λόφους / Δεν θέλω το ουίσκι και τα χάπια».

Στο μυστικό τραγούδι, πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα: «Μοιάζει με υπερβολή / Δεν χρειάζομαι άλλα χάπια / Χάθηκα στο χάος / Δεν ξέρω πότε να σταματήσω / Όταν ξυπνάω, τον κοιτάζω / Είναι ακόμα τόσο μπερδεμένος / Πάντα φοβάμαι τι θα βρω».

Και το «At Least I Can Say That I Tried» είναι ευρέως γνωστό στους θαυμαστές της Miley Cyrus με τον τίτλο «1000 Times (Been Through This)», ένα demo για μία συνεργασία με τον Juice WRLD που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Την Κυριακή, ο πρώην μάνατζερ του εκλιπόντος ράπερ, Pete Jideonwo, αναδημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα ανάρτηση από έναν λογαριασμό θαυμαστή σχετικά με το τραγούδι, υπονοώντας ότι υπάρχει πιθανότητα να κυκλοφορήσει επίσημα.