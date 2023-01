Miley Cyrus: Το «Flowers» έσπασε ξανά το ρεκόρ για τα περισσότερα streams σε μία εβδομάδα στο Spotify

Το «Flowers» της Miley Cyrus έσπασε το ρεκόρ για το τραγούδι με τα περισσότερα streams σε μία εβδομάδα στην ιστορία του Spotify για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα.

Η υπηρεσία streaming επιβεβαίωσε την είδηση μέσω Twitter, γράφοντας: «Είναι επίσημο… Το ρεκόρ έσπασε η ίδια η Miley Cyrus στις 26 Ιανουαρίου, κάνοντας το “Flowers” το τραγούδι με τα περισσότερα streams σε μία εβδομάδα στην ιστορία του Spotify».

Αν και το Spotify δεν έδωσε στη δημοσιότητα συγκεκριμένους αριθμούς, όταν το «Flowers» κατέρριψε για πρώτη φορά το ρεκόρ την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 19 Ιανουαρίου, είχε συγκεντρώσει πάνω από 101,8 εκατομμύρια streams.

Οπότε είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό το γεγονός ότι η Mley Cyrus κατάφερε να ξεπεράσει τον εαυτό της για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, αφού και την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του, το «Flowers» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard Hot 100.

Η επιτυχία του «Flowers» τόνωσε επίσης όλα τα άλλα τραγούδια στη λίστα των επιτυχιών της Cyrus, με ολόκληρη τη δισκογραφία της από το «Wrecking Ball» έως το «Midnight Sky» να καταγράφει μία πραγματικά αξιοσημείωτη αύξηση σε streams στις ΗΠΑ της τάξης του 65% την εβδομάδα που έληξε στις 19 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τη Luminate – από 20,7 εκατομμύρια streams σε μία εβδομάδα σε 34,2 εκατομμύρια streams.

Επίσης, το νέο single της Miley Cyrus αύξησε τα νούμερα στο streaming του «If I Was Your Man» του Bruno Mars, με το οποίο το «Flowers» παίζει πονηρά, χωρίς να χρησιμοποιεί κάποιο sample.

Αφού το «Flowers» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard Hot 100, η Miley Cyrus ανάρτησε στο Twitter ένα σημείωμα ευγνωμοσύνης προς τους θαυμαστές της.

«Είμαι ευγνώμων που τα “Flowers” είναι στο Νο. 1 σε όλο τον κόσμο. Αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο στους θαυμαστές μου και στη σταθερή αγάπη στον εαυτό μας που εύχομαι για τον καθένα από εσάς. Για πάντα ευγνώμων, Miley», έγραψε.

Το «Flowers» είναι το δεύτερο τραγούδι στην καριέρα της Miley Cyrus που κατακτά την κορυφή του Billboard Hot 100 – σχεδόν δέκα χρόνια μετά το «Wrecking Ball» το 2013.

Εξίσου αξιοσημείωτη είναι η επιτυχία του «Flowers» της Miley Cyrus και στην Ελλάδα, όπου έχει κάνει ντεμπούτο στο No. 1 του Διεθνούς Digital Singles Chart της IFPI και έκανε είσοδο κατευθείαν στο No. 12 στο Διεθνές Airplay Chart με τα ξένα τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις στη χώρα μας.

Συγχρόνως, το «Flowers» διατηρείται για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην πρώτη θέση των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι πλέον το τραγούδι της Miley Cyrus με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο No. 1 στη Βρετανία.

Τα προηγούμενα τραγούδια της που βρέθηκαν στην κορυφή του Ηνωμένου Βασιλείου, το «We Can’t Stop» και το «Wrecking Ball» το 2013, παρέμειναν στο No. 1 για μία μόνο εβδομάδα.

It's official 🚨 The record has been broken by @MileyCyrus herself on January 26, making #Flowers the most streamed song in a single week in Spotify history. https://t.co/7xNld1n5ZV

— Spotify (@Spotify) January 27, 2023