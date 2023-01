Miley Cyrus: Το «Flowers» έσπασε το ρεκόρ για τα περισσότερα streams σε μία εβδομάδα στο Spotify

Το νέο single «Flowers» της Miley Cyrus έσπασε το ρεκόρ για το τραγούδι με τα περισσότερα streams σε μία μόνο εβδομάδα στο Spotify, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία streaming.

Αυτή τη στιγμή, η τελευταία ενημέρωση για τα streams του «Flowers» της Miley Cyrus στο Spotify δείχνει ότι το τραγούδι είχε συγκεντρώσει 101.838.799 streams από τότε που κυκλοφόρησε στις 13 Ιανουαρίου.

Το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ «Endless Summer Vacation» της Miley Cyrus, που θα κυκλοφορήσει στις 10 Μαρτίου, έσπασε την Πέμπτη το φράγμα των 100 εκατομμυρίων streams πιο γρήγορα από κάθε άλλο τραγούδι μέχρι σήμερα στο Spotify.

«Ήταν απίστευτο που είδαμε το “Flowers” να σπάει το ρεκόρ για τα περισσότερα streams σε μία μόνο εβδομάδα», δήλωσε στο Variety η Jana Coffey, επικεφαλής των συνεργασιών με καλλιτέχνες και δισκογραφικές εταιρείες στο Spotify.

«Το τραγούδι είχε ήδη ξεκινήσει καταπληκτικά από την πρώτη ημέρα του και από εκεί και πέρα μόνο ανέβαινε. Αντί να βλέπουμε μαζικό αριθμό streams την πρώτη μέρα που μειώνονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, κάθε ημέρα μετά την κυκλοφορία του ήταν καλύτερη από την προηγούμενη», σημείωσε.

«Η Miley επέστρεψε και με το άλμπουμ της “Endless Summer Vacation” να κυκλοφορεί σε λίγους μήνες, αυτό είναι μόνο η αρχή», πρόσθεσε.

Ο προηγούμενος κάτοχος του ρεκόρ για τα περισσότερα streams στο Spotify σε μια εβδομάδα ήταν το «Butter» των BTS, το οποίο συγκέντρωσε 99,37 εκατομμύρια streams τις πρώτες επτά ημέρες της κυκλοφορίας του τον Μάιο του 2021, φτάνοντας τα 100 εκατομμύρια streams την όγδοη ημέρα.

Ωστόσο στα νούμερα του «Butter» πρέπει να μπει ένας αστερίσκος, καθώς ένα μεταγενέστερο «φιλτραρισμένο» σύνολο στο οποίο αφαιρέθηκαν τα streams που αναγνωρίστηκαν ως προσπάθειες τεχνητής διόγκωσης μείωσε τον αριθμό στα 58,1 εκατομμύρια streams.

Οι γιγαντιαίες επιδόσεις του «Flowers» στο Spotify υπόσχονται εξαιρετικά καλές πιθανότητες να κάνει ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard Hot 100 όταν ανακοινωθεί το chart της εβδομάδας τη Δευτέρα.

Εκτιμάται ότι «Flowers» είναι σε θερμό ανταγωνισμό με το «Kill Bill» της SZA, που ανεβαίνει εδώ και πολλές εβδομάδες, για τη διεκδίκηση της πρώτης θέσης του Hot 100 από το τραγούδι που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή, το «Anti-Hero» της Taylor Swift.

Παρόλο που τα downloads δεν είναι σχεδόν τόσο σημαντικός παράγοντας στο Hot 100 όσο το streaming και το ραδιόφωνο, οι ψηφιακές πωλήσεις του «Flowers» ήταν επίσης ασυνήθιστα υψηλές, με το τραγούδι να μην έχει υποχωρήσει από την πρώτη θέση στο παγκόσμιο chart πωλήσεων τραγουδιών του iTunes από τότε που κυκλοφόρησε πριν από οκτώ ημέρες.

Αν το «Flowers» κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1, θα είναι το πρώτο τραγούδι της Miley Cyrus που ανεβαίνει στην πρώτη θέση του Hot 100 μετά το «Wrecking Ball» πριν από μια δεκαετία, το οποίο παραμένει μέχρι σήμερα το μοναδικό τραγούδι της καριέρας της που έχει κυριαρχήσει στην κορυφή του chart.

Η Miley Cyrus εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την τεράστια επιτυχία του «Flowers» δημοσιεύοντας στο Instagram την Παρασκευή ένα «ευχαριστήριο» μήνυμα προς τους «καταπληκτικούς θαυμαστές» της που τη βοήθησαν να καταρρίψει ένα από τα πιο σημαντικά ρεκόρ του Spotify.

She can buy her own Flowers and break her own records 👏 @MileyCyrus’ Flowers just became the most-streamed song in a single week in Spotify history 💐 pic.twitter.com/gSVWtzwjeY

— Spotify (@Spotify) January 20, 2023