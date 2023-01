Miley Cyrus: Το «Flowers» κάνει ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard Hot 100

Το δεύτερο τραγούδι της Miley Cyrus που κατακτά την κορυφή.

Το νέο single «Flowers» της Miley Cyrus κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard Hot 100.

Είναι το δεύτερο τραγούδι της Miley Cyrus που κατακτά την πρώτη θέση, μετά το «Wrecking Ball» που κυριάρχησε στην κορυφή για τρεις εβδομάδες το 2013 και το πρώτο τραγούδι της που εμφανίζεται στο Top 10 του Hot 100 μετά το «Malibu» το 2017.

Το «Flowers» κατέγραψε στις ΗΠΑ την εβδομάδα 13-19 Ιανουαρίου συνολικά 52,6 εκατομμύρια streams, 33,5 εκατομμύρια ραδιοφωνικές ακροάσεις και 70.000 πωλήσεις, σύμφωνα με τη Luminate.

Το νέο τραγούδι της Miley Cyrus κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ το απόγευμα της Πέμπτης 12 Ιανουαρίου και τις πρώτες πέντε ώρες του, που δεν συμπεριλαμβάνονται στις επιδόσεις του στο Hot 100 αυτής της εβδομάδας, κατέγραψε 2,4 εκατομμύρια ραδιοφωνικές ακροάσεις, 685.000 streams και 2.000 πωλήσεις.

Επίσης, το «Flowers» κάνει την είσοδό του στο Νο. 1 του Streaming Songs Chart και σημειώνει άνοδο 21-1 στο Digital Song Sales Chart στις ΗΠΑ.

Το «Flowers», το οποίο κυκλοφορεί από τις Smiley Miley / Columbia Records, είναι το 65ο τραγούδι που κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 στην ιστορία του Hot 100 και το πρώτο τραγούδι που κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 για το 2023.

Μεταξύ των δύο No. 1 της Miley Cyrus έχει μεσολαβήσει ένα διάστημα εννέα ετών, ενός μήνα και δύο εβδομάδων, το μεγαλύτερο διάστημα μετά τα 13 χρόνια, τρεις μήνες και δύο εβδομάδες που μεσολάβησαν για τους Coldplay από το πρώτο τους No. 1 στο Hot 100 με το «Viva La Vida» το 2008 έως το δεύτερό τους No. 1 με το «My Universe» σε συνεργασία με τους BTS το 2021.

Η Miley Cyrus αποκτά επίσης το 11ο τραγούδι της που ανεβαίνει στο Top 10 του Hot 100 και το πρώτο της μετά τη συμμετοχή της στο remix του «Without You» του The Kid LAROI, το οποίο έφτασε στο Νο. 8 του chart τον Μάιο του 2021.

Τα προηγούμενα τραγούδια της που εμφανίστηκαν στο Top 10 ήταν τα «See You Again» (Νο. 10, 2008), «7 Things» (Νο. 9, 2008), «The Climb» (Νο. 4, 2009), «He Could Be the One» από τη «Hannah Montana» (Νο. 10, 2009), «Party in the U.S.A.» (Νο. 2, 2009), «Can’t Be Tamed» (Νο. 8, 2010), «We Can’t Stop» (Νο. 2, 2013), «Wrecking Ball» (No. 1, 2013) και «Malibu» (Νο. 10, 2017).

Η Miley Cyrus κερδίζει επίσης το πρώτο της Νο. 1 στο Hot 100 ως δημιουργός. Η 30χρονη τραγουδίστρια έγραψε το «Flowers» μαζί με τους Aldae (Gregory Hein) και Michael Pollack, οι οποίοι κατακτούν επίσης το πρώτο τους Νο. 1 στο Hot 100 ως δημιουργοί.

Την παραγωγή του «Flowers» επιμελήθηκαν ο Kid Harpoon και ο Tyler Johnson, οι οποίοι κερδίζουν το τρίτο τους Νο. 1 στο Billboard Hot 100 ο καθένας, μετά τη δουλειά τους στο «Watermelon Sugar» (2020) και στο «As It Was» (2022) του Harry Styles.

Το «Flowers» είναι το πρώτο single από το νέο άλμπουμ της Miley Cyrus με τίτλο «Endless Summer Vacation», που θα κυκλοφορήσει στις 10 Μαρτίου.