Η Miley Cyrus επικοινωνεί με την Dolly Parton μέσω φαξ

Η Miley Cyrus αποκάλυψε ότι η νονά της, Dolly Parton, είναι λάτρης των κλασικών μορφών επικοινωνίας.

Η Miley Cyrus και η Dolly Parton επικοινωνούν μεταξύ τους με φαξ.

Η 29χρονη τραγουδίστρια της pop και η νονά της πρωταγωνίστησαν μαζί σε μια διαφήμιση σχετικά με τα τηλέφωνα 5G νωρίτερα φέτος, αλλά η διαφήμιση δεν αντικατόπτριζε με ακρίβεια την πραγματική ζωή της Dolly Parton.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην εκπομπή «Late Night With Seth Myers» για τη διαφήμιση με τίτλο «Do It for the Phones» της T-Mobile, η οποία προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του φετινού Super Bowl, η Miley Cyrus σημείωσε ότι το γεγονός ότι η Dolly Parton συμμετείχε στη διαφήμιση ήταν «καταπληκτικό, επειδή αφορούσε τα τηλέφωνα».

«Όμως κάθε φορά που συνεννοούμαι και επικοινωνώ με την Dolly, εξακολουθεί να γίνεται αυτό μέσω φαξ, οπότε δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάει. Σπάνια μιλάει στο τηλέφωνο, οπότε την επόμενη φορά πρέπει να κάνει κάτι για τα φαξ», συνέχισε.

Ο Seth Myers αστειεύτηκε ότι το διαφημιστικό σποτ για το Super Bowl ήταν ένα παράδειγμα «ψευδούς διαφήμισης».

Η Miley Cyrus προσπάθησε στη συνέχεια να διευκρινίσει τι εννοούσε.

«Λοιπόν, χρησιμοποιούμε το τηλέφωνο, αλλά εκείνη στέλνει φαξ και μετά κάποιος σαρώνει το φαξ και μετά το βάζει σε ένα γραπτό μήνυμα, και μετά αυτό το στέλνουν σε μένα, και είναι πάντα υπογεγραμμένο», εξήγησε.

Η Dolly Parton, η οποία θα ενταχθεί αργότερα φέτος στο Rock & Roll Hall of Fame, ενθάρρυνε επίσης τη Miley Cyrus να βελτιώσει τις επικοινωνιακές δεξιότητές της.

«Άρχισα να προσπαθώ να γράφω τα δικά μου γράμματα γιατί υπάρχει κάτι τόσο εκπληκτικό σε μια σύνδεση. Απλά δεν είναι περιστασιακή. Ξέρεις ότι αφιέρωσε χρόνο για να βγάλει, υποθέτω, τη γραφομηχανή της», είπε η pop star.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Miley Cyrus θυμήθηκε ότι ο εκτελεστικός παραγωγός του «Saturday Night Live», Lorne Michaels, της ζήτησε να ερμηνεύσει την τελευταία στιγμή το τραγούδι «Light of A Clear Blue Morning» της Dolly Parton ενώ ήταν καλεσμένη στην τηλεοπτική εκπομπή τον Μάιο του 2021.

Ενώ η Miley Cyrus ήταν αρχικά λίγο αγχωμένη, είχε την αμέριστη υποστήριξη του ειδώλου της country μουσικής.

«Της αρέσει όταν παρουσιάζω στους θαυμαστές μου τη μουσική της με έναν τρόπο που εξακολουθεί να είναι δικός μου. Η Dolly δεν θέλει κανείς να κάνει “copy-paste”. Δεν θέλει κανείς να τραγουδάει απλώς τα τραγούδια της. Θέλει να εμφυσήσουν τον εαυτό τους στη μουσική της», εξήγησε.

«Νομίζω ότι η Dolly είναι ο πιο αγαπητός άνθρωπος στον πλανήτη… Έχει μεγάλα μαλλιά και μεγάλο στήθος και έχει αφήσει αυτό το μεγάλο σημάδι σε ολόκληρο τον κόσμο που όλοι μας προσπαθούμε να καλύψουμε τη θέση της, κάτι που δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί», είπε.