Miley Cyrus: Το tracklist του νέου άλμπουμ «Endless Summer Vacation»

Η Miley Cyrus μπαίνει στην τελική ευθεία για την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της.

Η Miley Cyrus αποκαλύπτει το tracklist του όγδοου άλμπουμ της «Endless Summer Vacation», που θα κυκλοφορήσει από την Columbia Records / Sony Music στις 10 Μαρτίου.

Το άλμπουμ αποτελείται από 13 τραγούδια και ανοίγει με τη σαρωτική επιτυχία «Flowers» της Miley Cyrus, που έχει κατακτήσει την κορυφή των charts παγκοσμίως.

Επίσης, το tracklist περιλαμβάνει τραγούδια όπως τα «Jaded», «Rose Colored Lenses», «You», «Handstand», «Violet Chemistry», «Wildcard» και «Wonder Woman».

Η Miley Cyrus συνεργάζεται ακόμη στο νέο άλμπουμ της με τη Sia στο «Muddy Feet» και με την Brandi Carlile στο «Thousand Miles».

Η Sia και η Brandi Carlile έχουν ήδη συνεργαστεί με τη Miley Cyrus σε ντουέτα κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων πρωτοχρονιάτικων τηλεοπτικών προγραμμάτων που παρουσίασε η τραγουδίστρια της pop στο NBC.

Για να υποδεχθούν το 2022, η Miley Cyrus και η Brandi Carlile τραγούδησαν ένα medley με τα τραγούδια τους «The Story» και «The Climb», ενώ η pop star αποκάλεσε την τραγουδίστρια της folk rock ως «έναν από τους πιο αγαπημένους της καλλιτέχνες όλων των εποχών».

Και πριν από δύο μήνες, η Miley Cyrus και η Sia τραγούδησαν το «Stars Are Blind» κατά τη διάρκεια του πρωτοχρονιάτικου τηλεοπτικού σόου της Αμερικανίδας τραγουδίστριας για την άφιξη το 2023.

Το tracklist του άλμπουμ «Endless Summer Vacation» της Miley Cyrus ολοκληρώνεται με το το αρχικό demo του άκρως επιτυχημένου single «Flowers».

Εν τω μεταξύ, το «Flowers» έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Miley Cyrus μέχρι σήμερα.

Το τραγούδι έχει συμπληρώσει πέντε συνεχόμενες εβδομάδες στο No. 1 του Billboard Hot 100 στις ΗΠΑ και έξι συνεχόμενες εβδομάδες στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ την ίδια στιγμή παραμένει για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα και στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα.

Επιπλέον, το «Flowers», ένα τραγούδι – ωδή στην ενδυνάμωση, χάρισε πρόσφατα στη Miley Cyrus την τρίτη πρωτιά της καριέρας της στο Pop Airplay Chart των ΗΠΑ και έγινε το τραγούδι που φτάνει ταχύτερα στο Νο. 1 του chart από το 2016, όταν το «Can’t Stop The Feeling!» του Justin Timberlake έκανε το ίδιο άλμα προς την κορυφή.

Το «Flowers» έχει ήδη ξεπεράσει την επίδοση του «Wrecking Ball», το οποίο είχε κυριαρχήσει για τρεις εβδομάδες στο No. 1 του Hot 100 και έχει γίνει το πιο επιτυχημένο singles της Miley Cyrus στα charts μέχρι στιγμής, χάρη στα υψηλά νούμερα που έχει καταγράψει στο streaming και στο ραδιοφωνικό airplay.

Το «Endless Summer Vacation» είναι το επόμενο άλμπουμ της Miley Cyrus μετά το «Plastic Hearts» του 2020, το οποίο περιείχε τραγούδια όπως το «Midnight Sky», το «Prisoner» με την Dua Lipa, το «Night Crawling» με τον Billy Idol, το «Bad Karma» με την Joan Jett και το «Edge Of Midnight» με τη Stevie Nicks.

Το tracklist του «Endless Summer Vacation»

1. Flowers

2. Jaded

3. Rose Colored Lenses

4. Thousand Miles (feat. Brandi Carlile)

5. You

6. Handstand

7. River

8. Violet Chemistry

9. Muddy Feet (feat. Sia)

10. Wildcard

11. Island

12. Wonder Woman

13. Flowers (Demo)