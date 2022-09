Η Miley Cyrus εκπλήρωσε την επιθυμία του Taylor Hawkins των Foo Fighters στη συναυλία προς τιμήν του

Ο Taylor Hawkins είχε ένα προαίσθημα ότι η Miley Cyrus θα μπορούσε να ερμηνεύσει καταπληκτικά μία διασκευή του κλασικού τραγουδιού «Photograph» των Def Leppard από το άλμπουμ τους «Pyromania» του 1983.

Ξέρουμε ότι είχε δίκιο, γιατί η Miley Cyrus το έκανε την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της συναυλίας – αφιερώματος στον εκλιπόντα ντράμερ των Foo Fighters στο Kia Forum του Λος Άντζελες, όπου συνάντησε το βρετανικό glam rock συγκρότημα των Def Leppard για μια φλογερή εκτέλεση της χαρακτηριστικής επιτυχίας τους.

Το ξέρουμε επίσης επειδή η Miley Cyrus δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα ένα γλυκό παλιό φωνητικό μήνυμα που της είχε στείλει ο Taylor Hawkins, στο οποίο την ενθάρρυνε να τραγουδήσει την pop metal μπαλάντα.

«Ένα προσωπικό αίτημα από τον ίδιο τον θρύλο. Ο Taylor Hawkins ο φίλος μου, το είδωλό μου…. Ο γείτονάς μου», έγραψε η Miley Cyrus για τον θρυλικά γλυκό, δυναμικό και εμψυχωτικό ντράμερ που πέθανε σε ηλικία 50 ετών στις 25 Μαρτίου, ενώ βρισκόταν σε περιοδεία με τους Foo Fighters στην Μπογκοτά της Κολομβίας.

«Καθώς μεγάλωσα σε ένα αγρόκτημα όπου δεν μπορούσα ποτέ να δω το φως κάποιου άλλου κοντινού σπιτιού, τα χρόνια που έζησα με τον Taylor στο Λος Άντζελες ήταν από τα πιο διασκεδαστικά της ζωής μου», συνέχισε η 29χρονη τραγουδίστρια.

«Τι γίνεται Miley; Ο Taylor είμαι. Άκουσα ότι μετακομίζεις. Waaah!», λέει ο Hawkins στο μήνυμά του για την αποχώρηση της Cyrus από τη γειτονιά τους

«Ακούω το “Photograph” των Def Leppard. Θα μπορούσες να το σκίσεις αυτό το τραγούδι», πρόσθεσε.

A personal request from the legend himself. #TaylorHawkins my friend, my idol…. My neighbor. Growing up on a farm I never could see the light of another house nearby, but living by Taylor for the years that I did out in LA were some of the most fun times of my life. pic.twitter.com/ngZDrJGDJ4

— Miley Cyrus (@MileyCyrus) September 28, 2022