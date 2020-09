Η Miley Cyrus διασκευάζει το «Heart Of Glass» των Blondie

Μία δυναμική rock νότα έδωσε η Miley Cyrus στο «Heart Of Glass».

Η Miley Cyrus κυκλοφορεί επίσημα την ερμηνεία της στο κλασικό τραγούδι «Heart Of Glass» των Blondie.

Το «Heart Of Glass» ήταν ένα από τα τραγούδια που επέλεξε η pop star να ερμηνεύσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος που παρουσίασε στο πρόσφατο iHeartRadio Music Festival.

Τις προηγούμενες ημέρες η Miley Cyrus προανήγγειλε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα την κυκλοφορία της διασκευής της, ρωτώντας τους θαυμαστές της αν θέλουν να μοιραστεί μαζί τους τη ζωντανή ηχογράφηση της διασκευής της.

Το «Heart Of Glass» συμπεριλήφθηκε στον τρίτο δίσκο των Blondie, το άλμπουμ «Parallel Lines» που κυκλοφόρησε το 1979. Το τραγούδι έχουν γράψει η Debbie Harry και ο Chris Stein, η τραγουδίστρια και ο κιθαρίστας αντίστοιχα του new wave συγκροτήματος από τη Νέα Υόρκη.

Πρόκειται για το τραγούδι που ανέδειξε τους Blondie σε μία από τις δημοφιλέστερες μπάντες των ’70s, ενώ σήμερα το «Heart Of Glass» κατέχει μία θέση (No. 255) στη λίστα του Rolling Stone με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων εποχών.

Εκτός από το «Heart Of Glass», η Miley Cyrus τραγούδησε στο iHeartRadio Music Festival το «Who Owns My Heart», το «Nothing Breaks Like A Heart» και το νέο single της «Midnight Sky».

Η Miley Cyrus γύρισε επίσης για το iHeartRadio Music Festival ένα καινούργιο και άκρως αισθησιακό video για το τραγούδι της «Who Owns My Heart», με αφορμή την επικείμενη συμπλήρωση δέκα ετών από την κυκλοφορία του ως κομμάτι του άλμπουμ «Can’t Be Tamed» (2010).

Δέκα χρόνια ζωής γιόρτασε και το iHeartRadio Music Festival, το οποίο πραγματοποιήθηκε χωρίς παρουσία κοινού κατά μήκος δύο ημερών το περασμένο Σαββατοκύριακο και μεταδόθηκε τηλεοπτικά από το CW.