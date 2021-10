Η Miley Cyrus φέρεται να απέλυσε τον μάνατζέρ της επειδή είχε εμπλοκή στην κηδεμονία της Britney Spears

Η Miley Cyrus γύρισε πρόσφατα σελίδα στην καριέρα της, αλλάζοντας δισκογραφική εταιρεία, ακόμη και μάνατζερ. Αυτό που δεν είχαν συνειδητοποιήσει οι περισσότεροι είναι ότι ενδέχεται οι αλλαγές να έχουν σχέση με την Britney Spears.

Η 28χρονη τραγουδίστρια άλλαξε πρόσφατα εταιρεία management, εγκαταλείποντας τον προηγούμενο μάνατζέρ της, Adam Leber για να ενταχθεί στην Crush Music.

Αποδεικνύεται ότι ο Adam Leber συνεργαζόταν επίσης με την Britney Spears και σύμφωνα με τα πρακτικά του δικαστηρίου από την κατάθεση του Larry Rudolph, ο οποίος ήταν μάνατζερ της τραγουδίστριας το 1997-2004, το 2006-2007 και το 2008-2021, ο Leber είχε μεγάλη εμπλοκή στην υπόθεση της κηδεμονίας της Britney.

Αυτό δεν άρεσε καθόλου στη Miley Cyrus, η οποία έχει δηλώσει δημόσια την υποστήριξή της στο κίνημα #FreeBritney.

Προφανώς, ο Adam Leber ήταν ο μάνατζερ της Britney Spears, αλλά φέρεται να ενεργούσε προς όφελος των κηδεμόνων της τραγουδίστριας, ακολουθώντας τα συμφέροντα του πατέρα της.

Ορισμένα απομαγνητοφωνημένα κείμενα της κατάθεσης του Larry Rudolph είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

