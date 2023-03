Miley Cyrus: Απαντά στην απαγόρευση του «Rainbowland» από σχολική συναυλία με δωρεά σε ΛΟΑΤΚΙ+ πρόγραμμα βιβλίων

Αφού ένα δημοτικό σχολείο στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ απαγόρευσε στους μαθητές της πρώτης τάξης να τραγουδήσουν το «Rainbowland» της Miley Cyrus και της Dolly Parton στην ανοιξιάτικη συναυλία τους, η τραγουδίστρια της pop προχώρησε σε μία δωρεά που θα στηρίξει τη συμπερίληψη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας σε όλες τις ηλικίες.

Η Miley Cyrus έδωσε την απάντησή της στην απαγόρευση του τραγουδιού μέσω του ιδρύματός της Happy Hippie Foundation, το οποίο βοηθά στην καταπολέμηση των αδικιών που αντιμετωπίζουν οι άστεγοι νέοι, οι ΛΟΑΤΚΙ+ νέοι και άλλες ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.

Το ίδρυμα έστειλε μέσω του Twitter ένα ενθαρρυντικό μήνυμα στους μαθητές που μπορεί να απογοητεύτηκαν από την απαγόρευση να ερμηνεύσουν το τραγούδι.

Διαφήμιση

«Προς τους μαθητές της πρώτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Heyer που αποτελούν πηγή έμπνευσης, συνεχίστε να είστε εσείς», έγραψε το ίδρυμα.

«Πιστεύουμε μέσα στην καρδιά μας ως Happy Hippie ότι εσείς θα είστε αυτοί που θα παραμερίσουν την κριτική και τον φόβο και θα μας κάνουν όλους να δείχνουμε περισσότερη κατανόηση και αποδοχή», έγραψε σε ανακοίνωσή του», πρόσθεσε.

«Για να τιμήσουμε και να γιορτάσουμε το φωτεινό σας μέλλον, το Happy Hippie κάνει μία δωρεά στην οργάνωση Pride and Less Prejudice ώστε οι τάξεις να γίνουν πιο συμπεριληπτικές!», ανακοίνωσε το ίδρυμα.

Το Pride and Less Prejudice είναι μία μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία που προωθεί τις τάξεις χωρίς αποκλεισμούς, διανέμοντας στα παιδιά από το προνήπιο έως την τρίτη δημοτικού κατάλληλα για την ηλικία τους βιβλία που ενσωματώνουν τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση χαιρέτισε τη δωρεά της Miley Cyrus, για την οποία σημείωσε ότι θα της επιτρέψει να φτάσουν «στις τάξεις των δημοτικών σχολείων σε όλες τις ΗΠΑ και τον Καναδά».

Η διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου Heyer Waukesha του Ουισκόνσιν αφαίρεσε το τραγούδι «Rainbowland» της Miley Cyrus και της Dolly Parton από το πρόγραμμα της συναυλίας της πρώτης τάξης επειδή «θα μπορούσε να θεωρηθεί αμφιλεγόμενο», σύμφωνα με καταγγελία της δασκάλας Melissa Tempel.

Το τραγούδι, το οποίο συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «Younger Now» της Miley Cyrus που κυκλοφόρησε το 2017, διαθέτει τους στίχους:

«Ζώντας στη χώρα του ουράνιου τόξου / Όπου εσύ και εγώ πηγαίνουμε χέρι – χέρι / Ω, θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι αυτό είναι ωραίο / Όλος ο πόνος και το μίσος που συμβαίνει εδώ / Είμαστε ουράνια τόξα, εγώ και εσύ / Κάθε χρώμα, κάθε απόχρωση».

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Los Angeles Times, η Sarah Schindler, μητέρα μίας μαθήτριας της πρώτης τάξης του Δημοτικού σχολείου Heyer, αποκάλυψε ότι από τη συναυλία απαγορεύθηκε και το τραγούδι «Rainbow Connection» από την ταινία «The Muppet Movie» επειδή θεωρήθηκε «αμφιλεγόμενο».

Ενώ το «Rainbow Connection» τελικά επανήλθε, το ντουέτο της Miley Cyrus και Dolly Parton εξακολουθεί να βρίσκεται στη λίστα των απαγορευμένων.

«Ξέρω, η Miley Cyrus έχει ένα παρελθόν, στο προσκήνιο, μιλάει για το γεγονός ότι έχει κάνει χρήση ναρκωτικών και για τη σεξουαλικότητα. Και η Dolly Parton υποστηρίζει τις drag queens, και αυτό είναι ένα άλλο πράγμα που συμβαίνει στη χώρα μας αυτές τις ημέρες», πρόσθεσε η Schindler.

Διαφήμιση

«Φαίνεται ότι, εξαιτίας αυτών των ακραίων πολιτικών που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από το διοικητικό συμβούλιο του σχολείου μας τα τελευταία ένα ή δύο χρόνια, η διοίκηση, οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί αρχίζουν τώρα να αναθεωρούν όλες τις επιλογές τους», ανέφερε.

To the inspiring first grade students at Heyer Elementary, keep being YOU. We believe in our Happy Hippie heart that you’ll be the ones to brush the judgment and fear aside and make all of us more understanding and accepting 🌈

— Happy Hippie Foundation (@happyhippiefdn) March 29, 2023