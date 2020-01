Miley Cyrus: Κάνει την ανασκόπηση της δεκαετίας και προμηνύει το επόμενο κεφάλαιο

Η Miley Cyrus δηλώνει έτοιμη για την καινούργια δεκαετία.

Μία δεκαετία ολοκληρώθηκε και η Miley Cyrus ετοιμάζεται να ανοίξει ένα καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή και στην καριέρα της.

Την ημέρα της Πρωτοχρονιάς η τραγουδίστρια ανάρτησε στο διαδίκτυο ένα βίντεο με τις σημαντικότερες στιγμές από τα τελευταία δέκα χρόνια της ζωής της.

Η Miley Cyrus αποκάλεσε το βίντεο «10 Χρόνια σε 10 Λεπτά». Στα πλάνα βλέπουμε θαυμαστές της τραγουδίστριας, όπως και τη μητέρα της, την Tish Cyrus. «Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που είδα», σχολίασε η Tish στο Instagram της κόρης της.

«Μόλις παρακολούθησα δέκα χρόνια της ζωής μου να περνούν μπροστά από τα μάτια μου. Είμαι τόσο υπερήφανη για εσένα Miley. Ανυπομονώ να δω τις μας επιφυλάσσουν τα χρυσά ’20s! Είμαι έτοιμη για το ταξίδι», πρόσθεσε.

Το βίντεο συνοψίζει ολόκληρη τη δεκαετία της Miley Cyrus και ολοκληρώνεται με αδημοσίευτο υλικό που προϊδεάζει για τη συνέχεια.

Στα τελευταία δέκα δευτερόλεπτα του βίντεο εμφανίζεται το μήνυμα «2020 Νέα Εποχή Ξεκινά Τώρα», ενώ ακούγεται το απόσπασμα ενός κυκλοφόρητου τραγουδιού, για το οποίο οι θαυμαστές της τραγουδίστριας πιστεύουν πως ονομάζεται «Bad Karma».

Η θεωρία τους δεν είναι αβάσιμη. Το Μάιο του 2019 η Miley Cyrus είχε δώσει γεύση από ένα τραγούδι με παρόμοιο ρυθμό και αίσθηση.

Η 27χρονη Αμερικανίδα φορά επίσης στο τέλος του βίντεο ένα top με την επιγραφή «I Am Here» (Είμαι Εδώ), που παραπέμπει στον τίτλο του δεύτερου («She Is Here») από τα τρία EPs που θα συνθέταν τη νέα δισκογραφική δουλειά της «She Is Miley Cyrus». Προς το παρόν έχει κυκλοφορήσει μόνο το EP «She Is Coming».