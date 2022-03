Το «Attention: Miley Live» θα περιέχει δύο νέα τραγούδια.

Η Miley Cyrus ανακοίνωσε την κυκλοφορία του πρώτου της live album.

Η 29χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε τη συναρπαστική είδηση μέσω των κοινωνικών δικτύων την Κυριακή 27 Μαρτίου. Το νέο άλμπουμ, με τίτλο «Attention: Miley Live», είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 1 Απριλίου.

«Οι θαυμαστές μου μου ζητούσαν ένα live album εδώ και πολύ καιρό και είμαι τόσο ενθουσιασμένη που θα τους το δώσω! Αυτό το σόου δημιουργήθηκε από τους θαυμαστές για τους θαυμαστές!», έγραψε η Miley Cyrus στο Twitter δημοσιεύοντας παράλληλα ένα trailer για το άλμπουμ.

Το «Attention: Miley Live» θα περιέχει 20 τραγούδια, μεταξύ των οποίων τα νέα τραγούδια «Attention» και «You», καθώς και επιτυχίες της όπως τα «Party In The U.S.A.», «The Climb», «Wrecking Ball» και «We Can’t Stop». Δείτε το αναλυτικό tracklist παρακάτω.

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της Miley Cyrus στο μουσικό φεστιβάλ της Bud Light για το Super Bowl που πραγματοποιήθηκε στο «Crypto.com Arena» του Λος Άντζελες τον Φεβρουάριο.

«Ρώτησα το κοινό μου ποια τραγούδια θα ήθελαν να με δουν να τραγουδάω στις επερχόμενες συναυλίες και αυτό είναι το set list που εσείς δημιουργήσατε!. Από τις αγαπημένες διασκευές των θαυμαστών μέχρι μερικά από τα παλαιότερα τραγούδια μου, τα πιο καινούργια τραγούδια και τα ακυκλοφόρητα τραγούδια “You” και “Attention”», έγραψε η Miley Cyrus στα κοινωνικά δίκτυα.

«Έκανα ελάχιστες ζωντανές εμφανίσεις φέτος και ήθελα να με απολαύσει ζωντανά ο μέγιστος δυνατός αριθμός θαυμαστώ. Αυτό το άλμπουμ δεν θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς την μπάντα μου και την ομάδα μου! Ευχαριστώ όλους όσοι ήρθαν να δουν τη συναυλία μου και όσοι δεν μπορέσατε να έρθετε, αυτό το άλμπουμ είναι για εσάς. Σας αγαπώ!», πρόσθεσε.

Η Miley Cyrus ανακοίνωσε επίσημα το «Attention: Miley Live» κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της ως headliner στο φεστιβάλ «Lollapalooza Brazil» στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας το Σάββατο, όπου αποκάλυψε το εξώφυλλο και την ημερομηνία της κυκλοφορίας του.

Η εμφάνισή της στο «Lollapalooza Brazil» ήταν αφιερωμένη στον ντράμερ Taylor Hawkins των Foo Fighters, ο οποίος πέθανε αιφνιδίως την Παρασκευή.

Το «Attention Miley Live» διαδέχεται για τη Miley Cyrus το άλμπουμ «Plastic Hearts» το οποίο κυκλοφόρησε το 2020. Αυτήν την περίοδο η pop star ετοιμάζει το ένατο άλμπουμ της και το πρώτο της για τη νέα δισκογραφική εταιρεία της, Columbia Records.

Παρακολουθήστε το trailer του «Attention: Miley Live» και δείτε το αναλυτικό tracklist παρακάτω.

Το tracklist του «Attention: Miley Live»

1. Attention

2. We Can’t Stop X Where Is My Mind?

3. Plastic Hearts

4. Heart of Glass

5. 4×4

6. (SMS) Bangerz

7. Dooo It!

8. 23

9. Never Be Me

10. Maybe

11. 7 Things

12. Bang Bang X See You Again

13. Jolene

14. High

15. You

16. Like a Prayer

17. Edge of Midnight (Midnight Sky Remix)

18. The Climb

19. Wrecking Ball X Nothing Compares 2 U

20. Party In The U.S.A.