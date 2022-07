Miles Teller: Γιατί η Taylor Swift έκανε τη σύζυγό του να κλάψει

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Top Gun: Maverick» συμμετείχε στο video για το τραγούδι «I Bet You Think About Me» της Taylor Swift.

Η σύζυγος του Miles Teller, Keleigh Sperry, ξέσπασε σε δάκρυα όταν παρακολούθησε τον ηθοποιό να χορεύει με την Taylor Swift στα γυρίσματα του μουσικού βίντεο του «I Bet You Think About Me».

Ο Miles Teller πρωταγωνίστησε στο μουσικό βίντεο για το ακυκλοφόρητο τραγούδι της Taylor Swift από το άλμπουμ «Red (Taylor’s Version)» (2021), το οποίο περιλαμβάνει μια σκηνή όπου ο ηθοποιός και η τραγουδίστρια χορεύουν μαζί σε έναν γάμο, με την Taylor Swift να φορά ένα λευκό νυφικό.

Μιλώντας στο E! News, ο 35χρονος ηθοποιός αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της σκηνής, η Taylor Swift έπαιξε ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της Keleigh και αυτό έκανε τη σύζυγό του να ξεσπάσει σε δάκρυα.

«Όταν γυρίζαμε το μουσικό βίντεο, η Taylor έπαιξε για πρώτη φορά για την Keleigh τη δεκάλεπτη έκδοση του “All Too Well”. Η Keleigh κοιτούσε την Taylor με το νυφικό της να χορεύει με εμένα, ενώ ακουγόταν το “All Too Well”, το καινούργιο και έκλαιγε με λυγμούς», περιέγραψε.

Ο Miles Teller πρόσθεσε ότι η Keleigh είναι μεγάλη θαυμάστρια της pop star και ακούει τη μουσική της στο σπίτι «όλη την ώρα», προσθέτοντας: «Στο σπίτι μου ακούμε πολύ Taylor».

Ο Miles έχει σχέση με την Keleigh από το 2013. Αρραβωνιάστηκαν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Νότια Αφρική το 2017 και ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στη Χαβάη δύο χρόνια αργότερα, το 2019.

Η φετινή χρονιά είναι εκπληκτική για τον ηθοποιό, καθώς πρωταγωνίστησε στην πιο επιτυχημένη ταινία του 2022 μέχρι στιγμής, το «Top Gun: Maverick» με τον Tom Cruise, ωστόσο παραδέχτηκε ότι δεν ήταν σίγουρος αν ήθελε να συμμετάσχει στην ταινία και να υποδυθεί τον πιλότο Bradley «Rooster» Bradshaw.

«Στην πραγματικότητα ήμουν αρκετά αβέβαιος για το αν ήθελα να το κάνω», είπε στο E! News.

«Το θυμάμαι τώρα και σκέφτομαι ότι είναι πολύ ανόητο, αλλά εκείνη τη στιγμή εκεί βρισκόμουν. Απλά δεν ήξερα αν ήθελα να είμαι μέρος αυτού του πράγματος που ήξερα ότι θα είναι τεράστιο, γιατί αλλάζει τη ζωή σου», ανέφερε ο Miles Teller.