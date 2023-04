Ο Miles Kane επιστρέφει με το νέο άλμπουμ «One Man Band» και το single «Troubled Son»

Ο Miles Kane ανακοινώνει το πέμπτο προσωπικό άλμπουμ του και κυκλοφορεί το πρώτο τραγούδι.

Ο Miles Kane επιστρέφει με το νέο άλμπουμ «One Man Band».

Το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ, που θα κυκλοφορήσει στις 4 Αυγούστου από τη Modern Sky Records, είναι το πληθωρικό indie banger «Troubled Son».

Το «Troubled Son», με το οποίο ανοίγει το άλμπουμ, είναι ένα ωμό, pop indie τραγούδι φτιαγμένο για τις σκηνές των φεστιβάλ.

Ο Miles Kane εξηγεί για το τραγούδι: «Μιλάει για τον αγώνα που όλοι δίνουμε στη ζωή. Κάποιες φορές καταφέρνουμε να είμαστε εντάξει και κάποιες άλλες όχι. Εδώ αναγνωρίζω τα λάθη και τους φόβους μου και παρουσιάζω τη διαδρομή που κάνω καθώς προσπαθώ να τα καταλάβω όλα».

Στο music video για το «Troubled Son», που γυρίστηκε με τη σκηνοθεσία του James Slater στην παμπ «Young Prince» στο Λονδίνο, συμμετέχει ο Βρετανός ηθοποιός James Buckley.

Ο Miles Kane εμφανίζεται στα καλύτερά του ως κιθαρίστας στο «One Man Band», καθώς δίνει έμφαση σε μεγάλα ρεφρέν και ακόμα μεγαλύτερους ύμνους.

Στο αιχμηρό, συναρπαστικό, έντονο και γεμάτο στιγμές για τραγούδι άλμπουμ, ο Miles Kane βρίσκεται στο απόγειο των δυνατοτήτων του. Για να δημιουργήσει αυτόν τον βαθιά προσωπικό δίσκο, επέστρεψε στην πατρίδα του, το Λίβερπουλ, όπου άρχισε να αναλογίζεται την πορεία του.

«Η δημιουργία του άλμπουμ στο Λίβερπουλ με την οικογένειά μου βοήθησε πραγματικά να βγει αυτό από μέσα μου. Δεν αφήσαμε καμία πέτρα αναποδογυρισμένη. Μερικές φορές πρέπει να πας προς τα πίσω για να πας μπροστά, και αυτό το άλμπουμ με βοήθησε να ανακαλύψω ξανά γιατί έπιασα κιθάρα αρχικά», δήλωσε ο Miles Kane.

«Αυτό το άλμπουμ είναι σαν ένα ολοκαίνουργιο, αλλά κατά κάποιο τρόπο γνώριμο δερμάτινο μπουφάν. Ένα ανακουφιστικό χαρμάνι από όλη τη μουσική που με ενέπνευσε και συνεχίζει να με εμπνέει καθημερινά», πρόσθεσε.

Ο Miles Kane ηχογράφησε το νέο άλμπουμ του «One Man Band» στα ολοκαίνουργια Kempston Street Studios μαζί τον μακροχρόνιο συνεργάτη του James Skelly των The Coral στην παραγωγή.

Το άλμπουμ πήρε σάρκα και οστά όταν ο Miles Kane έγραψε το κολλητικό ομώνυμο τραγούδι «One Man Band» και το «Ransom». Για να ολοκληρώσει τα τραγούδια συνεργάστηκε με τον Tom Ogden των Blossoms και τον Keiran Shudall των Circa Waves, καθώς και με τον Andy Burrow και τον μόνιμο συνεργάτη του Jamie Biles.

Το «One Man Band» είναι ένα άλμπουμ – ορόσημο για την καριέρα του, εξαιρετικό ηχητικό, ειλικρινές και γεμάτο με τραγούδια που ήταν γραφτό να δημιουργήσει από την αρχή της πλούσιας καριέρας του.

«Αφήστε με να τραγουδήσω για τις φωτεινές μέρες και να βοηθήσω να κρατήσω το σκοτάδι μακριά από την πόρτα σας», καταλήγει ο Miles Kane.

Το tracklist του «One Man Band»

1. Troubled Son

2. The Best Is Yet To Come

3. One Man Band

4. Never Taking Me Alive

5. Heartbreaks The New Sensation

6. The Wonder

7. Baggio

8. Ransom

9. Doubles

10. Heal

11. Scared Of Love