Ο Miles Kane συναντά την Corinne Bailey Rae στ «Nothing’s Ever Gonna Be Good Enough»

Το ντουέτο των δύο καλλιτεχνών γεννήθηκε ένα βράδυ κατά τη διάρκεια του lockdown.

Ο Miles Kane ενώνει τις δυνάμεις του με την υπέροχη Corinne Bailey Rae για το νέο single «Nothing’s Ever Gonna Be Good Enough».

Πρόκειται για ένα ακόμη δείγμα από το επερχόμενο και πολλά υποσχόμενο άλμπουμ του με τίτλο «Change The Show», που θα κυκλοφορήσει στις 21 Ιανουαρίου από τη BMG.

Ο Miles Kane σχολιάζει για το τραγούδι: «Mιλάει για το συναίσθημα που έχεις όταν δίνεις τα πάντα σε κάποιον αλλά νιώθεις ότι δεν παίρνεις την ίδια ενέργεια πίσω. Και τότε, όσο προσπαθείς όλο και περισσότερο να πετύχεις το σκοπό σου, τόσο ο στόχος απομακρύνεται».

Το «Nothing’s Ever Gonna Be Good Enough» γεννήθηκε ένα βράδυ κατά τη διάρκεια του lockdown, με τους δύο καλλιτέχνες να περνούν αρκετή ώρα ανταλλάσσοντας τραγούδια και ιδέες.

Η ιδέα για το ντουέτο ήταν της Corinne Bailey Rae.

«Λατρεύω τις ανταλλαγές ιδεών μεταξύ μας. Ήθελα να έχει την ατμόσφαιρα των τραγουδιών του Ike και της Tina Turner και μην έχω απλά έναν καλεσμένο χωρίς νόημα. Δυστυχώς, έπρεπε να το ηχογραφήσουμε εξ αποστάσεως, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα το παρουσιάσουμε μαζί στη σκηνή», προσθέτει ο Miles Kane.

Η Corinne Bailey Rae συμπληρώνει: «Λατρεύω αυτό το τραγούδι και δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου. Χαίρομαι τόσο πολύ που θα συνεργάζομαι σε αυτό με τον αγαπημένο μου φίλο Miles».

To μουσικό βίντεο για το «Nothing’s Ever Gonna Be Good Enough» γυρίστηκε στο θρυλικό Bethnal Green Working Mens Club του Λονδίνου και στο Walton Pier με τη σκηνοθεσία της Lisa Clarkson.