Ο Miles Kane ανακοινώνει νέο άλμπουμ και παρουσιάζει το single «Don’t Let It Get You Down»

Ο τραγουδιστής των Last Shadow Puppets και των The Rascals ανακοινώνει νέο σόλο άλμπουμ.

O Miles Kane επιστρέφει με το νέο single «Don’t Let It Get You Down» από το επερχόμενο άλμπουμ του, με τίτλο «Change The Show», που θα κυκλοφορήσει στις 21 Ιανουαρίου 2022 από την BMG.

Με το «Don’t Let It Get You Down» αποδεικνύει πως βρίσκεται στην καλύτερη του φάση, γεμάτος ενέργεια και δημιουργικότητα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το τραγούδι ξεκινάει με ένα ηχητικό απόσπασμα του διάσημου κωμικού Paul O’Grady.

Παράλληλα κυκλοφόρησε και το μουσικό βίντεο του single «Don’t Let It Get You Down», σε σκηνοθεσία James Kelly, το οποίο πρωταγωνιστή τον διάσημο ηθοποιό Jimmi Simpson, γνωστό από τη συμμετοχή του σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές όπως οι «Black Mirror», «It’s Always Sunny In Philadelphia», «Westworld» και «House Of Cards».

Το τέταρτο κατά σειρά άλμπουμ του Miles Kane ξεκίνησε να παίρνει μορφή μετά από μία συνάντησή με το psych-rock ντουέτο Sunglasses For Jaws στο στούντιο τους.

«Μου μετέδωσαν την ενέργειά τους, το γούστο αλλά και τις γνώσεις τους πάνω στη μουσική. Ήταν η πρώτη φορά που αισθάνθηκα μεγάλος σε ηλικία», λέει χαρακτηριστικά ο Miles Kane.

Το «Change The Show» είναι ένα άλμπουμ που αντιπροσωπεύει τον Miles Kane απόλυτα.

Γοητευτικά αυθεντικό, δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στην pop μουσική σήμερα. Ένα άλμπουμ που νέοι και παλιοί θαυμαστές περίμεναν πολύ καιρό. Χωρίς να λείπουν οι επιρροές από την κλασσική και την glam rock μουσική, όπως και στους προηγούμενους δίσκους του που λάτρεψε το κοινό, σε αυτό το άλμπουμ επικεντρώνεται περισσότερο στη soul, στην R&B των 50’s και στη μουσική της Motown.