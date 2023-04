Mike Rutherford: Η τελευταία συναυλία των Genesis ήταν «παράξενη και συγκινητική»

Οι Genesis ολοκλήρωσαν την αποχαιρετιστήρια περιοδεία τους τον Μάρτιο του 2022.

Ο Mike Rutherford δήλωσε ότι η τελευταία συναυλία των Genesis ήταν εξίσου «παράξενη» και «συγκινητική».

Μιλώντας στο περιοδικό Classic Rock, ο Mike Rutherford αναφέρθηκε στην τελευταία συναυλία του συγκροτήματος, η οποία έλαβε χώρα στο O2 Arena του Λονδίνου στις 26 Μαρτίου 2022.

Ο 72χρονος κιθαρίστας και μπασίστας σημείωσε ότι όταν κοίταξε το πρόγραμμα της συναυλίας και συνειδητοποίησε ότι είχαν απομείνει μόνο λίγα τραγούδια ακόμα, άρχισε να αισθάνεται «συγκινημένος».

«Ήταν ωραία μετά, όταν όλοι, συμπεριλαμβανομένου του Peter (Gabriel) και του Richard McPhail (manager περιοδειών των Genesis από τη δεκαετία του ’70), ήταν μαζί στο καμαρίνι. Εκτός από αυτό, κρατήσαμε τα παρασκήνια κλειστά», είπε.

«Αλλά η συναυλία έμοιαζε παράξενη. Ήμουν κάπως καλά μέχρι που είδα στο setlist ότι απέμεναν μόνο τέσσερα τραγούδια. Όταν το είδα αυτό τυπωμένο συγκινήθηκα, αλλά αφού ξεπεράσαμε όλα τα προβλήματα με το Covid, ένιωσα πολύ καλά που τελείωσαν τα πράγματα», θυμήθηκε.

Ο Mike Rutherford έκανε στη συνέχεια τον απολογισμό της επανένωσης των Genesis μετά από 13 χρόνια για την αποχαιρετιστήρια περιοδεία τους «The Last Domino?».

«Έχω την τάση να ξεχνάω πόση σημασία έχει η μουσική για τις ζωές των ανθρώπων. Για παράδειγμα, κάναμε μερικές συναυλίες στην Αμερική σε μία πόλη που είχαμε να παίξουμε 30 χρόνια και ήταν sold out και οι δύο βραδιές», ανέφερε.

«Αυτό αποδεικνύει πόσο μεγάλη απήχηση είχαν οι Genesis. Υπήρχε λίγη θλίψη, αλλά απόλαυσα πολύ την τελευταία περιοδεία μας. Είναι πάντα χαρά να βρίσκεσαι στη σκηνή με τον Phil και τον Tony», πρόσθεσε.

Οι Genesis, οι οποίοι αποτελούνται από τον Mike Rutherford, τον Phil Collins και τον Tony Banks, είχε στην περιοδεία τους τη συνοδεία των μουσικών Daryl Stuermer, Daniel Pearce, Patrick Smyth και Nic Collins.

Η περιοδεία «The Last Domino?» ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021 και μέχρι τον Μάριο του 2022, οι Genesis πραγματοποιήσει συνολικά 47 συναυλίες σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι Genesis έκλεισαν με εκείνη τη συναυλία στο O2 Arena του Λονδίνου στις 26 Μαρτίου 2022 μία λαμπρή καριέρα 55 ετών.

Σχηματίστηκαν στο σχολείο Charterhouse School, στο Godalming του Surrey της Αγγλίας το 1967 από τους Peter Gabriel, Tony Banks, Anthony Phillips, Mike Rutherford και Chris Stewart και έγιναν ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα στη μουσική, καταγράφοντας πωλήσεις άνω των 100 εκατομμυρίων δίσκων παγκοσμίως.

Οι Genesis έπαιξαν συνολικά 23 τραγούδια στην τελευταία συναυλία τους, μεταξύ των οποίων μεγάλες επιτυχίες τους όπως τα «I Can’t Dance», «Mama», «Turn It On Again», «No Son Of Mine» και «Invisible Touch».

Πριν το «Land Of Confusion», ο Phil Collins μίλησε στο κοινό και ανακοίνωσε ότι αυτή ήταν η τελευταία συναυλία των Genesis.

Καθώς ο κόσμος αποθέωνε το συγκρότημα, ο Collins καθόταν σκεπτικός και φαινόταν να συνειδητοποιεί ότι ήταν το τελευταίο χειροκρότημα. Στη συνέχεια αστειεύτηκε: «Μετά το αποψινό όλοι μας πρέπει να βρούμε κανονικές δουλειές».