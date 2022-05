Ο MIKA παρουσιάζει το νέο single «YO YO»

Νέο τραγούδι από τον MIKA.

Ο MIKA επιστρέφει με ένα νέο single με τίτλο «YO YO», το οποίο κυκλοφορεί από τις Casablanca Records / Republic Records / Universal Music.

«Ήθελα να γράψω ένα τραγούδι που θα μπορούσε να σε κάνει να κλάψεις και να χορέψεις ταυτόχρονα», σχολιάζει ο MIKA.

«Ένα τραγούδι που θα κάνει τον κόσμο, με όλη του τη σκληρότητα, να νιώσει καλύτερα. Κάτι που θα είναι πάντα εκεί για να σε παρηγορεί. Το έγραψα για σένα, καθώς το ακούς στο δωμάτιό σου, ή σε ένα κλαμπ: δεν έχει σημασία είναι μόνο για εσένα», προσθέτει.

Ο MIKA, ο οποίος είναι ένας από τους παρουσιαστές του φετινού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στο Τορίνο της Ιταλίας, θα ανέβει στη σκηνή της παγκοσμίου φήμης διοργάνωσης κατά τη διάρκεια του τελικού, στις 14 Μαΐου, για μία μοναδική εμφάνιση με τις επιτυχίες του και την πρώτη ζωντανή εκτέλεση του νέου single «YO YO» σε ένα διεθνές κοινό που αναμένεται να ξεπεράσει τα 180 εκατομμύρια.

Πρόσφατα, ο MIKA ολοκλήρωσε μια sold out περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, η οποία κορυφώθηκε με δύο ανεπανάληπτες εμφανίσεις στο διάσημο μουσικό φεστιβάλ «Coachella».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MIKA (@mikainstagram)

Ο MIKA, γνωστός για τις πολύχρωμες μελωδίες του που εκτείνονται σε πολλές οκτάβες και την κλασική εκπαίδευση της φωνής του, χρησιμοποιεί τη μουσική για να ενώσει μια κοινότητα, ειδικά για να συνδεθεί με όσους νιώθουν ότι είναι παρείσακτοι.

Το σύνολο της δουλειάς του είναι εμπνευσμένο από τις προσωπικές εμπειρίες του από την ενηλικίωσή του και από την παιδική ηλικία, όταν η μουσική ήταν η μόνη του πηγή ελπίδας.

Το viral challenge «Grace Kelly» του MIKA, το οποίο έχει σχεδόν 40 εκατομμύρια προβολές στο TikTok, αντικατοπτρίζει απόλυτα τη μαγική του ικανότητα να δημιουργεί χώρο για να μοιράζονται οι άνθρωποι την αλήθεια τους, χρησιμοποιώντας τη δύναμη της μουσικής για να προκαλεί τη συμπόνοια. Ο MIKA βάζει τον εαυτό του σε ό, τι κάνει.

Από το ντεμπούτο του μέχρι σήμερα, ο MIKA έχει κυκλοφορήσει πέντε ολοκληρωμένα άλμπουμ, «Life In Cartoon Motion» (2007), «The Boy Who Knew Too Much» (2009), «The Origin of Love» (2012), «No Place In Heaven» (2015) και «My Name Is Michael Holbrook» (2019), τα οποία έχουν σημειώσει πωλήσεις εκατομμυρίων αντιτύπων.

Επιπλέον, ο MIKA έχει κερδίσει μόνο ένα BRIT Award για το British Breakthrough Act και έχει λάβει υποψηφιότητες σε διοργανώσεις όπως τα Βραβεία Grammy, τα MTV Europe Music Awards, τα Capital Radio Awards και τα World Music Awards.

Μετά από τους πιο περιπετειώδεις 18+ μήνες στις ζωές μας, ο MIKA ανυπομονεί να συνεχίσει τις εμφανίσεις του το 2022. Μέσα από τη στάση του, την ενέργειά του και την κίνηση των μελετημένων pop εμφανίσεών του ο MIKA δημιουργεί μία αίσθηση μαγείας. «Είναι αυτή η επικίνδυνη ενέργεια όπου όλα είναι δυνατά», λέει ο ίδιος.