Οι Migos συναντούν τον YoungBoy Never Broke Again στο «Need It»

Άλλο ένα καινούργιο single από τους Migos.

Οι Migos προχωρούν ακάθεκτοι και συνεχίζουν το σερί των κυκλοφοριών που έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγες εβδομάδες.

Αυτή τη φορά ο Offset, ο Quavo και ο Takeoff κυκλοφορούν ένα νέο single με τον τίτλο «Need It», στο οποίο συμμετέχει ο ανερχόμενος YoungBoy Never Broke Again, γνωστός επίσης ως NBA YoungBoy, ενώ η παραγωγή φέρει την υπογραφή του BuddahBlessThisBeat.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Need It» περιέχει samples από το «Get In My Car» του 50 Cent, ένα τραγούδι που είχε συμπεριληφθεί στο άλμπουμ του «The Massacre» του 2005.

Μόλις 20 ετών, ο ανερχόμενος YoungBoy Never Broke Again από τη Λουιζιάνα των ΗΠΑ έχει αποκτήσει ένα σταθερό κοινό με τις δουλειές και τους τελευταίους έχει καταφέρει να εδραιωθεί στις κορυφαίες θέσεις των charts με τις κυκλοφορίες του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο YoungBoy Never Broke Again έχει βρεθεί δύο φορές στο Νο. 1 του Billboard 200 μέσα σε διάστημα επτά περίπου μηνών.

Ντεμπούτο στην κορυφή του συγκεκριμένου chart έκανε τόσο το mixtape του «AI YoungBoy 2» που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2019 όσο και το δεύτερο άλμπουμ του, με τίτλο «38 Baby 2», που αποκαλύφθηκε τον περασμένο Απρίλιο.

Αυτή τη φορά συναντά τους Migos στο «Need It» για να επιβεβαιώσει ότι αποτελεί ένα από τα πλέον τάχιστα ανερχόμενα ονόματα στη hip-hop σκηνή.

Η κυκλοφορία του «Need It» συνέπεσε με ένα σημαντικό προσωπικό ορόσημο για τον Quavo, ο οποίος αποκάλυψε ότι πήρε επίσημα απολυτήριο λυκείου, σε ηλικία 29 ετών.

Θυμίζουμε ότι το «Need It» έρχεται μετά το «Taco Tuesday» και το «Racks 2 Skinny».