Το «Stripper Bowl» είναι το μουσικό και οπτικό ντοκουμέντο μίας ξέφρενης νύχτας που άφησε εποχή.

Οι Migos, η τριάδα που άλλαξε τον ήχο της rap μουσικής, κυκλοφορούν από τις Quality Control Music / Motown / Capitol Records / Universal Music το νέο τραγούδι τους με τίτλο «Stripper Bowl».

Τόσο το ίδιο το single όσο και το video clip του αναφέρονται σε ένα ξέφρενο πάρτι που πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου στο «The Gold Room» της Ατλάντα, όπου οι Migos και η υπόλοιπη ομάδα της Quality Control ξόδεψαν περισσότερες από 500.000 δολάρια μέσα σε μία βραδιά.

Το βίντεο περιλαμβάνει παρασκηνιακά στιγμιότυπα από εκείνη τη θρυλική νύχτα.

Οι Migos προγραμματίζουν να κυκλοφορήσουν το 2020 το τέταρτο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους.

Η επόμενη δισκογραφική δουλειά τους θα έχει τον τίτλο «Culture III» δίνοντας συνέχεια στην επιτυχία των πλατινένιων δίσκων «Culture» (2017) και «Culture II» (2018) που κυριάρχησαν στην κορυφή των ΗΠΑ και καθιέρωσαν τους Migos το καλύτερο γκρουπ της hip-hop σκηνής.

Τη φετινή σεζόν τα τρία μέλη των Migos εστιάσαν στην κυκλοφορία των πρώτων προσωπικών άλμπουμ τους.

Ο Quavo παρουσίασε τον Οκτώβριο το άλμπουμ «Quavo Huncho» (No. 2 στο «Billboard 200»), ακολούθησε ο Takeoff το Νοέμβριο με το «The Last Rocket» (No. 4) και το Φεβρουάριο ο Offset πήρε τη σκυτάλη με το «Father Of 4» (No. 4).