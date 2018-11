Το «Carpool Karaoke» υποδέχθηκε το δημοφιλέστερο hip-hop συγκρότημα της εποχής μας.

Οι Migos έδωσαν το «παρών» σε ένα από τα πιο απρόσμενα «Carpool Karaoke» που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Ο James Corden φιλοξένησε το επιτυχημένο hip-hop συγκρότημα στην πασίγνωστη ενότητα της εκπομπής του, «The Late Late Show», την Τρίτη 13 Νοεμβρίου.

Ο Βρετανός παρουσιαστής και οι τρεις Αμερικανοί ράπερ περιηγήθηκαν με το αυτοκίνητο στους δρόμους του Λος Άντζελες, ενώ τραγουδούσαν, όπως επιτάσσει το concept του «Carpool Karaoke», το οποίο έχει γίνει δημοφιλές και αντικείμενο μίμησης σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Η βόλτα στο Λος Άντζελες ξεκίνησε με την παρέα να τραγουδά επιτυχίες των Migos όπως το «Bad and Boujee», το «Walk It Talk It» (μία συνεργασία με τον Drake) και το «MotorSport» (μία συνάντηση με τη Nicki Minaj και την Cardi B), προτού καταλήξουν σε απροσδόκητες επιλογές όπως το «I Wanna Dance With Somebody» της Whitney Houston και το «Sweet Caroline» του Neil Diamond.

Οι Migos, οι οποίοι αναφέρονται αρκετά συχνά στους στίχους των τραγουδιών τους στον πολυτελή τρόπο ζωής που ακολουθούν, φρόντισαν να αποδείξουν την οικονομική άνεση που διαθέτουν, αλλά και να κάνουν επίδειξη, φέρνοντας μαζί τους το ποσό των 200.000 δολαρίων σε μετρητά.

Η συνέχεια για το «Carpool Karaoke» ήταν απολαυστική, καθώς ο Quavo, ο Offset και ο Takeoff επισκέφθηκαν ένα κατάστημα ένδυσης για να μυήσουν τον James Corden στο δικό τους hip-hop στιλ.