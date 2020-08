Migos: Το video του «Need It» με τον YoungBoy Never Broke Again

Καινούργιο video από τους Migos.

Οι Migos αποκαλύπτουν το music video για το single «Need It» στο οποίο συμμετέχει ο ανερχόμενος YoungBoy Never Broke Again.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε από τις Quality Control Music / Motown Records / Universal Music το περασμένο Μάιο, μία περίοδος όπου το επιτυχημένο γκρουπ της hip-hop είχε παρουσιάσει επίσης τα singles «Taco Tuesday» και «Racks 2 Skinny».

Το «Need It» περιέχει samples από το «Get In My Car» του 50 Cent, ένα τραγούδι που είχε συμπεριληφθεί στο άλμπουμ του «The Massacre» του 2005.

Το video που δίνει εικόνα «Need It» είναι μια ωδή στην κλασική καλτ ταινία «Don’t Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood» του 1996 μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Wyatt Winfrey και των Migos.

Ο Offset υποδύεται τον έμπορο ναρκωτικών Loc Dog, ρόλος που έπαιξε στην ταινία ο Marlon Wayans, ενώ οδηγεί στους δρόμους της πόλης ένα χαμηλωμένο αυτοκίνητο με συνεπιβάτη τον NBA YoungBoy.

Από την άλλη πλευρά, ο Quavo εμφανίζεται σε μία τετράτροχη μηχανή έχοντας μαζί του τη σύντροφό του, τη ράπερ Saweetie, ενώ ο Takeoff οργανώνει ένα νυχτερινό pool party με καλεσμένη όλη τη συμμορία.

Μόλις 20 ετών, ο ανερχόμενος YoungBoy Never Broke Again από τη Λουιζιάνα των ΗΠΑ έχει αποκτήσει ένα σταθερό κοινό με τις δουλειές και τους τελευταίους έχει καταφέρει να εδραιωθεί στις κορυφαίες θέσεις των charts με τις κυκλοφορίες του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο YoungBoy Never Broke Again έχει κατακτήσει δύο φορές το Νο. 1 του Billboard 200 μέσα σε διάστημα επτά περίπου μηνών.

Ντεμπούτο στην κορυφή του chart έκανε τόσο το mixtape του «AI YoungBoy 2» που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2019 όσο και το δεύτερο άλμπουμ του, με τίτλο «38 Baby 2», που αποκαλύφθηκε τον περασμένο Απρίλιο.

Στις 11 Σεπτεμβρίου ο YoungBoy Never Broke Again θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ του «Top».