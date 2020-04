Οι Migos ετοιμάζουν «mixtape καραντίνας»

Οι Migos εξετάζουν το ενδεχόμενο να κυκλοφορήσουν σύντομα καινούργια μουσική, όμως όχι το πολυαναμενόμενο άλμπουμ «Culture III».

Ο Quavo αποκάλυψε ότι το τρίο της hip-hop σκέφτεται να παρουσιάσει ένα νέο mixtape κατά τη διάρκεια της καραντίνας στην οποία βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη εξαιτίας του κορονοϊού.

Το μέλος του γκρουπ έκανε την ανακοίνωση μέσω του λογαριασμού του το Twitter.

«Mixtape καραντίνας; Για να το ξεκαθαρίσω σε όλους, μετά το “Culture 3”, όταν θα έχει τελειώσει όλα αυτό! Είστε εντάξει με αυτό; Επειδή είμαστε έτοιμοι να κυκλοφορήσουμε το συντομότερο δυνατό ένα πρωτότυπο mixtape των Migos», έγραψε ο ράπερ, ο οποίος έγινε 29 ετών αυτήν την εβδομάδα.

Quarantine Mixtape?? Jus To Keep Y’all Straight. Then Culture 3. When All This Is Over! Y’all Fuck Wit That? Cuz We Ready To Drop. ASAP

Original Migo Mixtape!!! Day 1 Shit

— QuavoYRN (@QuavoStuntin) April 3, 2020