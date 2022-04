Ο Mick Jagger κυκλοφορεί το νέο τραγούδι «Strange Game»

Ο frontman των Rolling Stones κυκλοφορεί ένα νέο σόλο τραγούδι.

Ο Mick Jagger συνυπέγραψε, ηχογράφησε και ερμήνευσε το τραγούδι για τη σειρά «Slow Horses» της Apple μαζί με τον υποψήφιο για Όσκαρ συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής Daniel Pemberton.

Το ολοκαίνουργιο τραγούδι, με τίτλο «Strange Game», κυκλοφορεί την Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022, μέσω της Polydor Records / Universal Music και συμπίπτει με την πρεμιέρα της σειράς «Slow Horses», η οποία κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Apple TV+ με τα δύο πρώτα επεισόδια.

Η σειρά «Slow Horses», βασισμένη σε μια σειρά επιτυχημένων βιβλίων του Mick Herron και με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ Gary Oldman, ακολουθεί μια ομάδα Βρετανών πρακτόρων πληροφοριών που υπηρετούν σε ένα τμήμα απόρριψης πρακτόρων της MI5 – το «Slough House» στα περίχωρα του Λονδίνου.

Ο Gary Oldman πρωταγωνιστεί στον ρόλο του Jackson Lamb, του λαμπρού αλλά οξύθυμου επικεφαλής των κατασκόπων που καταλήγουν στο «Slough House» εξαιτίας των κρίσιμων λαθών για την καριέρα τους. Στη σειρά των έξι επεισοδίων πρωταγωνιστούν επίσης οι Kristen Scott Thomas, Jonathan Pryce, Olivia Cook και Jack Lowden.

Το ατμοσφαιρικό και συναρπαστικό τραγούδι «Strange Game» αποτυπώνει τη σκοτεινή υπόθεση της σειράς, καθώς και τον σουρεαλιστικό κόσμο κατασκοπείας και αποκλεισμού στον οποίο βρίσκονται οι πρωταγωνιστές.

Βασισμένο στη δυνατή και ανατριχιαστική φωνή του Mick Jagger, το «Strange Game» παραπέμπει σε στοιχεία της πρωτότυπης μουσικής της σειράς και περιλαμβάνει τόσο ασύμμετρο ηχητικό σχεδιασμό όσο και ντελικάτες νότες πιάνου, αναδεικνύοντας τη νοσταλγίας για τις ημέρες που «θα χορέψουμε ξανά με τα αγόρια».

Ο Mick Jagger και ο Daniel Pemberton δημιούργησαν ένα τραγούδι που όχι μόνο μοιάζει αμέσως εμβληματικό, αλλά και που παραπέμπει έξυπνα σε πολλές πτυχές των πολλαπλών ιστοριών της σειράς.

Ο Daniel Pemberton ανέφερε σε δήλωσή του: «Η συνεργασία με τον Mick Jagger ήταν μία από τις πιο συναρπαστικές συνεργασίες της επαγγελματικής σταδιοδρομίας μου. Νομίζω ότι καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα απίστευτα μοναδικό και πρωτότυπο τραγούδι τίτλων και ανυπομονώ να το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος».

Ο παραγωγός και συνδημιουργός του τραγουδιού Daniel Pemberton, ο οποίος ήταν υποψήφιος για Όσκαρ το 2021 για τη συνεργασία του με την τραγουδίστρια Celeste στο τραγούδι «Hear My Voice» και πρόσφατα υποψήφιος για BAFTA Award για τη μουσική του για την ταινία «Being The Ricardos», είναι περισσότερο γνωστός για το έργο του ως συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, του οποίοι οι δουλειές του περιλαμβάνουν τις ταινίες «Spider-Man: Into The Spider-Verse», «The Trial Of The Chicago 7», «Oceans 8» και «Yesterday».

Είναι επίσης υπεύθυνος για τη δημιουργία της πρωτότυπης μουσικής και του soundtrack της σειράς «Slow Horses» που θα κυκλοφορήσει σύντομα μέσω της Universal Music.

Ο σκηνοθέτης της σειράς «Slow Horses», James Hawes, ανέφερε: «Πάντα θέλαμε ένα τραγούδι που θα έδινε τον τόνο της σειράς και είχα πάντα μόνο ένα όνομα στο μυαλό μου – τον Mick Jagger. Ήταν απόλυτα συναρπαστική η πρώτη φορά που άκουσα το τραγούδι. Οι στίχοι και η ερμηνεία του Mick αποτύπωσαν ακριβώς τη διάθεση του “Slow Horses”, με όλο το χιούμορ και την επιβλητικότητα που ονειρευόμουν».