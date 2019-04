Ο Mick Jagger, ο τραγουδιστής των θρυλικών Rolling Stones, υποβλήθηκε σε επέμβαση αντικατάστασης βαλβίδας στην καρδιά και αναρρώνει με την υγεία του να βρίσκεται σε «πολύ καλή» κατάσταση.

Οι γιατροί κατάφεραν να βρουν πρόσβαση στη βαλβίδα μέσω της μηριαίας αρτηρίας και παρακολουθούν τον 75χρονο τραγουδιστή για τυχόν επιπλοκές, αναφέρει το «Billboard» σε ένα δημοσίευμά όπου επικαλείται μη κατονομαζόμενες πηγές.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης.

Οι εκπρόσωποι του Jagger δεν ανταποκρίθηκαν προς το παρόν στο αίτημα του πρακτορείου ειδήσεων «Reuters» να σχολιάσουν σχετικά.

Η περιοδεία των Rolling Stones, που επρόκειτο να ξεκινήσει αυτόν το μήνα, αναμένεται να γίνει τον Ιούλιο.

«Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα υποστήριξης. Αισθάνομαι πολύ καλύτερα τώρα και αναρρώνω», έγραψε ο Mick Jagger στο λογαριασμό του στο Twitter, στο πρώτο του μήνυμα μετά την επέμβαση.

«Ένα τεράστιο ευχαριστώ και στο ιατρικό προσωπικό γιατί έκανε εκπληκτική δουλειά», σημείωσε.

Thank you everyone for all your messages of support, I’m feeling much better now and on the mend – and also a huge thank you to all the hospital staff for doing a superb job.

