Ο Mick Jagger «ήταν bisexual και είχε σχέση με δύο μέλη των Rolling Stones»

Ένα νέο βιβλίο διαιωνίζει τις μακροχρόνιες φήμες.

Ο Mick Jagger χαρακτηρίζεται αμφιφυλόφιλος σε ένα νέο βιβλίο που ισχυρίζεται επίσης ότι ο τραγουδιστής διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με άλλα δύο μέλη των Rolling Stones.

Η συγγραφέας Lesley-Ann Jones υποστηρίζει στο νέο βιβλίο της «The Stone Age» ότι ο Mick Jagger είχε σχέσεις με τον Keith Richards στις πρώτες ημέρες του συγκροτήματος, καθώς και με τον πρώην κιθαρίστα τους, Mick Taylor.

Η σκανδαλοθηρική εφημερίδα Daily Mail παρουσίασε τους ισχυρισμούς του βιβλίου και ανέφερε ότι ο 79χρονος τραγουδιστής πρέπει να αναθεωρηθεί ως «bisexual είδωλο».

Τα ονόματα του Keith Richards και του Mick Taylor, ο οποίος ήταν κιθαρίστας των Stones από το 1969 έως το 1974, αναφέρονται και οι δύο σε ένα μεγάλο απόσπασμα του βιβλίου που περιγράφει λεπτομερώς τις ερωτικές σχέσεις που είχαν τα μέλη του συγκροτήματος όλα αυτά τα χρόνια.

Το βιβλίο αναφέρεται επίσης στη μακροχρόνια φήμη ότι ο Mick Jagger φέρεται να είχε σχέση με τον David Bowie, καθώς και στην υποτιθέμενη σχέση του τραγουδιστή με τον Αυστριακό ηθοποιό Helmut Berger, ο οποίος σύστησε τον Mick στην πρώτη του σύζυγο, Bianca.

Η Lesley-Ann Jones επικαλείται την πρώην σύζυγο του Keith Richards, Anita Pallenberg, και την πρώην σύντροφο του Mick Jagger, Marianne Faithfull, οι οποίες λένε ότι προφανώς υπήρχε ερωτική έλξη μεταξύ των δύο μελών του συγκροτήματος.

Η Anita, η οποία πέθανε το 2017 σε ηλικία 75 ετών φέρεται να είπε: «Από την πρώτη στιγμή που τους γνώρισα, είδα ότι ο Mick ήταν ερωτευμένος με τον Keith».

Η Marianne Faithfull λέει στο βιβλίο: «Είχα μια υποψία ότι υπήρχε ένα σεξουαλικό υπόβαθρο μεταξύ τους. Ήξερα σε κάποιο μέρος του μυαλού μου ότι ο Mick ήταν αμφιφυλόφιλος».

Η 75χρονη τραγουδίστρια έχει δηλώσει στο παρελθόν: «Από όλες τις σχέσεις του Mick, η μόνη που πραγματικά σημαίνει κάτι γι’ αυτόν είναι με τον Keith».

Ο Paul Levett, ο οποίος λέγεται ότι καθόταν δίπλα στην πρώην σύζυγο του Mick Taylor, Rose, σε ένα πάρτι, υποστήριξε μιλώντας στο βιβλίο: «Μου είπε ότι βρήκε τον άντρα της στο κρεβάτι με τον Mick Jagger. Γιατί να μου πει κάτι τέτοιο, αν δεν το είχε δει με τα ίδια της τα μάτια;».

Οι φήμες για το υποτιθέμενο ειδύλλιο κυκλοφορούν εδώ και χρόνια και περιλαμβάνονται και στο βιβλίο «Mick: The Wild Life and Mad Genius of Jagger» (2012) του Christopher Andersen, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος έπιασαν τους δύο μουσικούς «να κοιμούνται μαζί στο κρεβάτι».

Παρά τις εντάσεις μεταξύ τους, ο Keith Richards έχει δηλώσει για τη σχέση του με τον Mick Jagger: «Ο Mick και εγώ ζούμε από τη φωτιά μεταξύ μας. Είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Είναι σαν να βάζεις ένα παλιό γάντι».