Michele Morrone: Ο πρωταγωνιστής του «365 Days» κυκλοφορεί το νέο τραγούδι «Another Day»

Ο πρωταγωνιστής της πολυσυζητημένης ταινίας «365 Days» κυκλοφορεί το νέο τραγούδι του.

Ο Ιταλός καρδιοκατακτητής Michele Morrone παρουσιάζει το νέο single του «Another Day».

Η πανέμορφη μπαλάντα προαναγγέλλει το δεύτερο άλμπουμ του Michele Morrone, το οποίο είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο. Πριν από ένα χρόνο, ο Michele Morrone κυκλοφόρησε την πρώτη γεύση του επερχόμενο άλμπουμ του με το γεμάτο πάθος «Beautiful».

Η κυκλοφορία του «Another Day» συμπίπτει με την πρεμιέρα της ταινίας «365 Days: This Day» στο Netflix, το sequel της πολυσυζητημένης ερωτικής ταινίας «365 Days» με πρωταγωνιστές τον Michele Morrone και την Anna-Maria Sieklucka.

Στο συγκινητικό και συναισθηματικά φορτισμένο τραγούδι «Another Day», ο Michele Morrone αφηγείται την ιστορία μιας τέλειας αγάπης, η οποία μπροστά στα μάτια του διαλύεται κομμάτι – κομμάτι, μέχρι που απομένουν μόνο η πίκρα, η απογοήτευση και η επιθυμία να επιστρέψει σε παλιότερες ημέρες.

«Υπήρξε μια εποχή, που ένιωθα μέσα μου /Αγάπη και μίσος, αλλά εσύ ήσουν δική μου

Ήσουν ο μόνος λόγος για να κάνω / Τα μάτια μου να χαμογελούν ξανά και ξανά / Και τώρα απλά νιώθω, ότι αυτός ο φόβος με τρώει μέσα μου τώρα», εξομολογεί ο Michele Morrone και προσθέτει: «Αν πίστευες στα μάτια μου / Θα είχαμε άλλη μια μέρα / Και απλά βλέπεις το μέσα μου / Ορκίζομαι ότι θα είχαμε μια άλλη μέρα / Μια άλλη μέρα».

Πριν από δύο χρόνια, ο Michele Morrone έγινε παγκόσμιος σταρ με τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στην πολωνική ερωτική δραματική ταινία «365 Days» του Netflix, όπου ανέβασε τους σφυγμούς των θεατών υποδυόμενος τον μαφιόζο Don Massimo Torricelli.

Παράλληλα, ο πολυτάλαντος τραγουδιστής, ηθοποιός, μοντέλο και σχεδιαστής μόδας που κατοικεί στο Μιλάνο έδειξε και το πάθος του για τη μουσική με την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ του, «Dark Room».

Τα επιτυχημένα singles «Hard For Me», «Feel It» και «Watch Me Burn» ενίσχυσαν την τεράστια δημοτικότητα του «365 Days», λειτουργώντας ως το ανεπίσημο soundtrack της ταινίας. Το «I See Red» ανέβηκε στο Νο. 1 του Viral 50 Chart του Spotify στις Ηνωμένες Πολιτείες ενώ το «Hard for Me» έφτασε στο Top 5. Έκτοτε το άλμπουμ «Dark Room» και τα τραγούδια του έχουν συγκεντρώσει συνολικά περισσότερα από 500 εκατομμύρια streams.

Ο Michele Morrone συνεχίζει τώρα αυτή την απίστευτη αρχική επιτυχία με την μπαλάντα «Another Day».