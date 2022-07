Μιχάλης Κουινέλης και Mc Yinka σε ένα εορταστικό «Μουσικό Κουτί»

Στο «Μουσικό Κουτί» αυτής της εβδομάδας συνδυάζονται τα ασυνδύαστα με έναν μοναδικό τρόπο.

Ένα αλλιώτικο χριστουγεννιάτικο πάρτι έρχεται στο «Μουσικό Κουτί» την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου στις 22:00 στην ΕΡΤ1.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου και η Ρένα Μόρφη υποδέχονται δύο δημιουργούς και ερμηνευτές που ο καθένας τους έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στην ελληνική hip-hop σκηνή, τον Μιχάλη Κουινέλη των Stavento και τον Mc Yinka. Στην παρέα έρχεται και η ερμηνεύτρια με τη μαγική φωνή Λόλα Γιαννοπούλου.

Μια βραδιά με δυνατούς hip-hop ρυθμούς, που συνδυάζονται με παραδοσιακά, λαϊκά και διαφόρων ειδών ξένα τραγούδια. Xριστουγεννιάτικες αναμνήσεις και τραγούδια φωτίζονται με έναν ιδιαίτερο τρόπο που μόνο το «Μουσικό Κουτί» ξέρει.

«Still Dre». Και μπαγλαμάς και βιολί και hip-hop. Ο Mc Yinka παίρνει το μικρόφωνο και τα λέει καλά. Συνεχίζει στο ίδιο ύφος ο Μιχάλης Κουινέλης των Stavento με «Το Σπουργίτι» και το πλατό παίρνει φωτιά.

Ο Μιχάλης Κουινέλης των Stavento καλείται να απαντήσει στο δίλημμα αν θα έλεγε τα κάλαντα παρέα με τον 50 Cent ή τον Διονύση Σαββόπουλο και αν τελικά προτιμά κουραμπιέδες ή μελομακάρονα.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης μιλάει για τα παιδικά του χρόνια στην Αλεξανδρούπολη, για τα χρόνια κοντά στους Active Member αλλά και για το πώς βλέπει σήμερα τη νέα σκηνή του hip-hop, τη λεγόμενη trap μουσική.

«Στη γενιά μας πάντα υπήρχαν κινήματα και πάντα θα υπάρχουν. Πάντα υπήρχε κάτι που ήταν αντίθετο με το εμπορικό και το παλιό. Ο καθένας κάνει τη μουσική που θέλει και είναι υπεύθυνος γι’ αυτό που γράφει και αυτό που λέει. Το θέμα είναι πώς το αντιλαμβάνεται ο κόσμος και αν θα ανοίξει τα αυτιά του», λέει στο «Μουσικό Κουτί».

Συνέχεια με το «Νερό Και Χώμα». Η ένταση ανεβαίνει. Στα μικρόφωνα η Ρένα Μόρφη και ο Μιχάλης Κουινέλης των Stavento, ένα εκρηκτικό δίδυμο που τραγουδάει τη μεγάλη αυτή επιτυχία.

Και επειδή Χριστούγεννα χωρίς χριστουγεννιάτικα τραγούδια δεν υπάρχουν η Λόλα Γιαννοπούλου αναλαμβάνει να μας βάλει στο πνεύμα των ημερών με το τραγούδι – must της περιόδου που διανύουμε, το «Αll I Want For Christmas Is You» το οποίο ερμηνεύει με ροκ διάθεση.

«Η μουσική είναι ένα ελεύθερο πεδίο όπου μπορείς να πεις ό, τι θες… Εφ’ όσον εκτεθείς, θα κριθείς γι’ αυτό που λες!», απαντά ο Mc Yinka αναφερόμενος στην trap μουσική και τονίζει την ευθύνη που έχουν οι καλλιτέχνες για τα μηνύματα που περνάνε στα νέα παιδιά μέσα από τα τραγούδια τους.

O γνωστός ράπερ, που γεννήθηκε στα Κάτω Πατήσια, μιλάει για τη μουσική που είναι στο DNA του, την καταγωγή του από τη Νιγηρία και επιλέγει αν θα πει τα κάλαντα παρέα με τον Bob Dylan ή τον Bob Marley.

«Ποιος Έχει Λόγο Στην Αγάπη». Και ρέγκε και έντεχνη ελληνική μουσική και στίχοι. Ο Mc Yinka στην εισαγωγή. Πίσω από το μικρόφωνο και ο Νίκος Πορτοκάλογλου με την κιθάρα του.

Στο Juke box παίζονται μοναδικές διασκευές και συνδυάζονται τα ασυνδύαστα με έναν μοναδικό τρόπο.

«Still Dre» με το «Σπουργίτι Κάτω Απ’ Το Πουκάμισό Μου» με το «Welcome To Jamrock», το «Σ’ Αγαπώ Σαν Αμαρτία» με το «New York» και το «Περασμένες Μου Αγάπες» με το «7 Seconds».

