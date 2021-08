R.E.M.: Ο Michael Stipe «δεν είχε συνειδητοποιήσει» ότι το «Losing My Religion» θα γινόταν επιτυχία

«Το “losing my religion” είναι η δική μου εκδοχή μιας παλιάς φράσης», εξηγεί ο Michael Stipe.

Ο Michael Stipe μίλησε για το κλασικό τραγούδι «Losing My Religion» των R.E.M., λέγοντας ότι «δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι θα γινόταν hit single».

Το συγκρότημα κυκλοφόρησε το τραγούδι το 1991. Το «Losing My Religion» έφτασε στο No. 4 του Billboard Hot 100 chart στις ΗΠΑ και στο No. 19 του Singles Chart του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε μια νέα συνέντευξη στο «New Yorker», ο Michael Stipe ρωτήθηκε για μερικούς από τους στίχους του «Losing My Religion» και για την «παλιομοδίτικη φρασεολογία» που χρησιμοποιήθηκε στο τραγούδι.

«Στην πραγματικότητα δεν μεγάλωσα στην Τζόρτζια», είπε, απαντώντας στο δημοσιογράφο που ανέφερε ότι οι στίχοι μπορεί να αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο μιλούν οι άνθρωποι στην πολιτεία.

«Γεννήθηκα εκεί, ταξίδεψα πολύ. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι οι φίλοι μου που δεν ήταν από τον Νότο δεν είχαν ιδέα τι έλεγε η γιαγιά μου με τον τρόπο που μιλούσε. Καμία ιδέα. Και υπάρχουν φράσεις που αφαίρεσα», εξήγησε.

«Το “losing my religion” (χάνω την ψυχραιμία μου) είναι η δική μου εκδοχή μιας παλιάς φράσης. “Παραλίγο να χάσω την ψυχραιμία μου”, αυτό έλεγαν οι άνθρωποι. Εγώ άλλαξα τη φράση για πάντα. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι θα γινόταν hit single», συνέχισε.

Εν τω μεταξύ, ο Michael Stipe αποκάλυψε πρόσφατα ότι σκοπεύει να συνεχίσει να ετοιμάζει νέα μουσική για τα σόλο πρότζεκτ του.

«Η μουσική δεν πεθαίνει καθόλου, όχι. Εννοώ ότι αγαπώ τη φωνή μου, αγαπώ να γράφω μουσική και να συνθέτω και να ενορχηστρώνω», δήλωσε σε συνέντευξή του.

«Δεν είναι εύκολο πράγμα να το κάνεις, όμως. Πιέστηκα πολύ όταν το συγκρότημα (τους R.E.M.) ήταν μαζί, αλλά τώρα που είμαι μόνος μου έχω μηδενική εκπροσώπηση: Δεν έχω συμβόλαιο με κανέναν, είμαι ελεύθερος», υπογράμμισε.

Οι R.E.M. διαλύθηκαν το 2011 και ο Michael Stipe επιμένει από τότε ότι το συγκρότημα δεν πρόκειται να επανενωθεί.