Το φθινόπωρο θα κυκλοφορήσει η νέα δισκογραφική δουλειά του Michael Kiwanuka

Ο Michael Kiwanuka είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι το τρίτο άλμπουμ του τιτλοφορείται «Kiwanuka» και θα κυκλοφορήσει στις 25 Οκτωβρίου 2019 από την Polydor Records / Universal Music.

Το «Kiwanuka» διαδέχεται το δίσκο «Love & Hate» (2016) που κατέλαβε το Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, χαρίζοντας στον Βρετανό μουσικό το δεύτερη υποψηφιότητά του για το Mercury Prize και δύο υποψηφιότητες για BRIT Award.

Ο Michael συνεργάστηκε για την παραγωγή του «Kiwanuka» με τους Danger Mouse και Inflo, την ίδια ομάδα με την οποία δούλεψε άψογα στο «Love & Hate».

Οι ηχογραφήσεις έγινε σε Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες και Λονδίνο.

«Το τελευταίο άλμπουμ προέκυψε από μία εσωστρεφή κατάσταση και ήταν σαν θεραπεία, υποθέτω. Σε αυτό το άλμπουμ αισθάνομαι περισσότερο άνετα σχετικά με το ποιος είμαι και με το να ρωτήσω τι θέλω να πω», δηλώνει ο καλλιτέχνης.

«Πώς θα μπορούσα να είμαι τολμηρός και να προκαλώ τον εαυτό μου και τον ακροατή; Αφορά την αποδοχή του εαυτού μας με έναν τρόπο περισσότερο θριαμβευτικό από ό,τι μελαγχολικό. Είναι ένα άλμπουμ που διερευνά τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σήμερα», εξηγεί.

«Όταν υπέγραψα πρώτη φορά δισκογραφικό συμβόλαιο, ο κόσμος με ρωτούσε: “Πώς θα σε φωνάζουν λοιπόν;”. Και ποτέ δεν το σκέφτηκα. να αποκαλέσω τον εαυτό μου Johnny Thunders ή οτιδήποτε άλλο, όπως έκαναν οι τραγουδιστές στο παρελθόν», περιγράφει.

«Αυτό το άλμπουμ είναι κατά κάποιον τρόπο ασυμβίβαστο. Αλληλεπιδρώ μαζί σας με τον εαυτό μου και δεν πρόκειται να έχω alter egoή να γίνω Sasha Fierce ή Ziggy Stardust, παρόλο που όλοι μου λένε ότι πρέπει να είμαι αυτό, εκείνο ή το άλλο. Μπορώ να είμαι απλώς ο Michael Kiwanuka», τονίζει.

Προπομπός του «Kiwanuka» είναι το single «You Ain’t The Problem» που μόλις κυκλοφόρησε και χαρακτηρίζει από τη στιβαρή και γεμάτη αυτοπεποίθηση ερμηνεία του Michael Kiwanuka.

Το tracklist του «Kiwanuka»:

1. You Ain’t the Problem

2. Rolling

3. I’ve Been Dazed

4. Piano Joint (This Kind of Love) [Intro]

5. Piano Joint (This Kind of Love)

6. Another Human Being

7. Living In Denial

8. Hero (Intro)

9. Hero

10. Hard To Say Goodbye

11. Final Days

12. Interlude (Loving the People)

13. Solid Ground

14. Light