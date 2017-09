Οι τίτλοι τραγουδιών του «Scream»

1. This Place Hotel

2. Thriller

3. Blood On the Dance Floor

4. Somebody’s Watching Me

5. Dirty Diana

6. Torture

7. Leave Me Alone

8. Scream

9. Dangerous

10. Unbreakable

11. Xscape

12. Threatened

13. Ghosts

Bonus: Blood On the Dance Floor X Dangerous (The White Panda Mash-Up)