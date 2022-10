Michael Jackson: Επίσημο ντοκιμαντέρ για τα 40 χρόνια του θρυλικού άλμπουμ «Thriller»

Το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει ακυκλοφόρητο υλικό και αδημοσίευτες συνεντεύξεις.

Ένα επίσημο ντοκιμαντέρ για τα 40 χρόνια του θρυλικού άλμπουμ «Thriller» (1982) του Michael Jackson ανακοίνωσε η Sony Music Entertainment.

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο δημοσιογράφος, ιστορικός της μουσικής και κινηματογραφιστής Nelson George και αυτή τη στιγμή η ταινία βρίσκεται στο στάδιο της παραγωγής. Το ντοκιμαντέρ θα επικεντρώνεται στη δημιουργία του ιστορικού άλμπουμ του Michael Jackson και στις ταινίες μικρού μήκους για τα τραγούδια του που επαναπροσδιόρισαν τη μορφή των μουσικών βίντεο.

Το «Thriller», το οποίο κυκλοφόρησε από την Epic Records το 1982, ήταν το δεύτερο άλμπουμ του Michael Jackson ως σόλο καλλιτέχνης. Απέσπασε 12 υποψηφιότητες για Grammy και κέρδισε τον αριθμό ρεκόρ των οκτώ βραβείων, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου για το Άλμπουμ της Χρονιάς.

Επτά singles του άλμπουμ ανέβηκαν στο Top 10 του Billboard Hot 100, με το «Beat It» και το «Billie Jean» να κατακτούν και τα δύο το Νο. 1. Από την κυκλοφορία του μέχρι σήμερα, το «Thriller» έχει καταγράψει πωλήσεις άνω των 100 εκατομμυρίων άλμπουμ παγκοσμίως και έγινε το πρώτο άλμπουμ που ανακηρύχθηκε τρεις φορές διαμαντένιο (ή 30 φορές πλατινένιο) στις ΗΠΑ.

Το άτιτλο προς το παρόν ντοκιμαντέρ, το οποίο θα περιλαμβάνει ακυκλοφόρητο υλικό και αδημοσίευτες συνεντεύξεις, θα εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο το «Thriller» ανέδειξε τον Michael Jackson σε μεγαθήριο της μουσικής και δημιούργησε ένα φαινόμενο της pop κουλτούρας που συνεχίζει να επηρεάζει τους κόσμους της μουσικής, της τηλεόρασης, του χορού, της μόδας και όχι μόνο.

«Η κυκλοφορία του “Thriller” επαναπροσδιόρισε τον Michael Jackson και τον μετέτρεψε από έφηβο σταρ σε ενήλικα σούπερ σταρ, ο οποίος έγραψε αξέχαστα τραγούδια, τραγουδούσε υπέροχα και έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο απόδοσης επί σκηνής», ανέφερε ο Nelson George.γ

«Το άλμπουμ και οι ταινίες μικρού μήκους που ενέπνευσε, δημιούργησαν ένα νέο πρότυπο για τον συνδυασμό μουσικής και εικόνας. Ήταν προνόμιο να εξερευνήσουμε αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ και να ξαναδούμε τη μαγεία του», πρόσθεσε.

Τον Μάιο, η Sony Music ανακοίνωσε ότι στις 18 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει μία επετειακή έκδοση για τα 40 χρόνια «Thriller» σε διπλό CD που θα περιλαμβάνει το αρχικό άλμπουμ μαζί με έναν bonus δίσκο με ακυκλοφόρητα τραγούδια που είχε ηχογραφήσει ο Michael Jackson για το «Thriller».

Το ντοκιμαντέρ της Optimum Productions και της Sony Music Entertainment, σε παραγωγή της Company Name, είναι μετά το «Bad 25» και το «Michael Jackson’s Journey from Motown to Off the Wall» το τρίτο ντοκιμαντέρ που επικεντρώνεται σε ένα από τα άλμπουμ του Michael Jackson.

Την επίδραση του Michael Jackson έχουν τιμήσει επίσης παραγωγές όπως η ταινία «This Is It» του 2009, η παράσταση «Michael Jackson ONE» από το Cirque du Soleil στο Λας Βέγκας και το πρόσφατο μιούζικαλ «MJ The Musical» στο Μπρόντγουεϊ.

«Ο Michael άνοιξε και εξερεύνησε συναισθηματικά βάθη και διεύρυνε τα όρια της ηχητικής καινοτομίας στο “Thriller”», δήλωσαν οι John Branca και John McClain, συνδιαχειριστές της περιουσίας του Michael Jackson.

«Στην πορεία, έσπασε τα ολέθρια εμπόδια της μουσικής βιομηχανίας και ένωσε κυριολεκτικά τον κόσμο μέσω της μουσικής του: δεν υπάρχει μέρος σε αυτόν τον πλανήτη που να μην έχει ενθουσιαστεί από τη μουσική του Michael Jackson. Η εξερεύνηση της διαδικασίας και του αντίκτυπου του Michael σε αυτό το ντοκιμαντέρ είναι αποκαλυπτική», τόνισαν.

«Το “Thriller” του Michael Jackson αποτέλεσε μία σημαντική και καθοριστική στιγμή τόσο για τη μουσική όσο και για την pop κουλτούρα σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε ο Tom Mackay, Πρόεδρος Premium Περιεχομένου της Sony Music Entertainment.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα διευρύνουμε τη σειρά ντοκιμαντέρ του Estate με την επερχόμενη ταινία μας και ανυπομονούμε να τη μοιραστούμε με τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο», συνέχισε.

Τη διανομή της ταινίας θα αναλάβει η Sony Music Entertainment. Παραγωγοί είναι ο Colin Hanks και ο Sean Stuart από την εταιρεία Company Name, ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι John Branca και John McClain.