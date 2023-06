Ο Michael Cera για το χαστούκι από τη Rihanna: «Δεν νομίζω ότι χρειάστηκε μεγάλη πειθώ»

Ο Michael Cera «δεν μετανιώνει για τίποτα».

Ο ηθοποιός Michael Cera απάντησε στα σενάρια που υποστήριζαν ότι η Rihanna τον χαστούκισε στα αλήθεια κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας τους «This Is The End».

Σύμφωνα με τον μύθο, οι σκηνές που είχαν γυρίσει δεν ήταν ικανοποιητικές και ο Michael Cera ζήτησε από τη Rihanna να τη χαστουκίσει στα οπίσθιά της στα αλήθεια.

Η τραγουδίστρια φέρεται να απάντησε θετικά, υπό τον όρο ότι θα μπορούσε να τον χαστουκίσει στο πρόσωπο σε αντάλλαγμα.

«Νομίζω ότι αυτή είναι μία ελαφρώς παραλλαγμένη εκδοχή. Δεν νομίζω ότι οι σκηνές δεν ήταν καλές. Σκέφτηκα ότι θα έδειχνε πολύ καλύτερο αν με χτυπούσε», εξήγησε ο 35χρονος ηθοποιός σε μία νέα συνέντευξή του στο Rolling Stone.

«Δεν νομίζω ότι χρειάστηκε μεγάλη πειθώ για να το κάνει. Απλά σκέφτηκα ότι θα έδειχνε πολύ καλύτερο από ένα ψεύτικο χαστούκι, επειδή το νιώθεις πραγματικά. Απλά φαίνεται πιο αστείο!», συνέχισε.

Η συγκεκριμένη σκηνή της ταινίας, που κυκλοφόρησε το 2013, γυρίστηκε πολλές φορές και σε κάθε λήψη η Rihanna έβαζε όλο και μεγαλύτερη δύναμη.

«Σίγουρα δεν το μετάνιωσα! Μου άρεσε πολύ», παραδέχτηκε ο υποψήφιος για Tony ηθοποιός.

«Στη σκηνή της ταινίας, χτύπησε πραγματικά το αυτί μου, το οποίο με αποπροσανατόλισε. Αλλά δεν μετανιώνω για τίποτα. Δεν έχασα την ακοή μου, ευτυχώς!», πρόσθεσε ο Michael Cera.

Η ταινία «This Is The End» ήταν μία μαύρη κωμωδία για το τέλος του κόσμου.

Ο Seth Rogen συνυπέγραψε το σενάριο και της σκηνοθεσία της ταινίας, στην οποία πρωταγωνίστησαν επίσης οι Jonah Hill, Emma Watson, Kevin Hart, Backstreet Boys, Paul Rudd, Mindy Kaling και Channing Tatum.

Η ταινία «This Is The End» ήταν υποψήφια για το βραβείο της Καλύτερης Κωμωδίας στα Critics Choice Awards και κατέγραψε συνολικά έσοδα ύψους 126 εκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο box office.

Εκτός από το «This Is The End», η Rihanna έχει στο βιογραφικό της σημαντικές συμμετοχές στη μεγάλη οθόνη σε ταινίες όπως το «Ocean’s 8», το «Battleship», το «This Is The End» και το «Valerian and the City of a Thousand Plants».