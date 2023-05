Ο Metro Boomin υπογράφει το soundtrack της ταινίας «Spider-Man: Across The Spider-Verse»

Ο Metro Boomin συνεργάζεται με «ένα επιτελείο μουσικών υπερηρώων» στο soundtrack του «Spider-Man: Across The Spider-Verse».

Ο Metro Boomin έχει ακόμα περισσότερες επιτυχίες στη φαρέτρα του.

Την Τετάρτη 17 Μαΐου ανακοινώθηκε ότι ο επιτυχημένος παραγωγός έχει αναλάβει τη δημιουργία του soundtrack για την επερχόμενη ταινία «Spider-Man: Across The Spider-Verse» (Spider-Man: Ακροβατώντας στο Αραχνο-σύμπαν).

Το soundtrack, το οποίο φέρει τον τίτλο «Metro Boomin Presents Spider-Man: Across The Spider-Verse Soundtrack From And Inspired By The Motion Picture», θα κυκλοφορήσει από τη Republic Records / Universal Music στις 2 Ιουνίου, παράλληλα με την πρεμιέρα της ταινίας κινουμένων σχεδίων.

Διαφήμιση

«Η ιδέα για την επόμενη φάση της ιστορίας του Miles απαιτούσε έναν σύγχρονο και πολιτισμικά σημαντικό μουσικό συνεργάτη», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Spring Aspers, Πρόεδρος Μουσικής της Sony Pictures.

«Ο Metro Boomin ήταν ξεκάθαρα η τέλεια φωνή της κουλτούρας για να σμιλέψει το μουσικό περιβάλλον που θα υποστήριζε αυτό το καταπληκτικό επόμενο κεφάλαιο», πρόσθεσε.

Η ταινία «Spider-Man: Across The Spider-Verse» συνεχίζεται ένα χρόνο μετά τα γεγονότα του «Spider-Man: Into The Spider-Verse». Ο Miles Morales (Shamiek Moore) προσεγγίζεται από την Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) με την αποστολή να σώσει τους Αραχνο-άνθρωπους από κάθε Αραχνο-Σύμπαν από έναν κακοποιό που ονομάζεται Spot (Jason Schwartzman).

Στο soundtrack της ταινίας αναμένεται να συμμετάσχει «ένα επιτελείο μουσικών υπερηρώων» που θα αποκαλυφθεί σύντομα.

Ένα σύνολο μουσικών υπερηρώων συμμετείχε και στο δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του Metro Boomin, το «Heroes & Villains» που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2022 και περιείχε συνεργασίες με τους The Weeknd, John Legend, Chris Brown, Travis Scott, Future, Don Toliver, 21 Savage, Young Nudy, Young Thug, Mustafa, A$AP Rocky, Takeoff, και Gunna.

Το «Heroes & Villains» έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard Hot 100 και περιλάμβανε την επιτυχία «Creepin’» με τον The Weeknd και τον 21 Savage.

«Ο Metro Boomin είναι ένας πραγματικός οραματιστής που συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη», δήλωσε η Dana Sano, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Κινηματογράφου & Τηλεόρασης της Republic Records.

«Ο Metro επιμελήθηκε και δημιούργησε το soundtrack του “Spider-Man: Across The Spider-Verse” με έντονο πάθος και ακεραιότητα. Η Republic είναι ενθουσιασμένη και αισθάνεται μεγάλη τιμή που θα συνεργαστεί ξανά με τους δημιουργούς της ταινίας και τους καταπληκτικούς συνεργάτες της στη Sony Pictures Motion Picture Group», πρόσθεσε.