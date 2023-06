Ο Metro Boomin παρουσιάζει το soundtrack της ταινίας «Spider-Man: Across The Spider-Verse»

Ο Metro Boomin στο «Αραχνο-σύμπαν».

Ο διάσημος μουσικός παραγωγός Metro Boomin επεκτείνει την ιστορία του στο σύμπαν των κόμικς και των ταινιών με την κυκλοφορία του soundtrack της ταινίας «Spider-Man: Across The Spider-Verse» (Spider-Man: Ακροβατώντας στο Αραχνο-σύμπαν).

Ο Metro Boomin ανέλαβε χρέη εκτελεστικού παραγωγού και συγκέντρωσε στο soundtrack, που κυκλοφορεί από την Republic Records / Universal Music, μία ομάδα μουσικών υπερηρώων όπως οι 2Chainz, A$AP Rocky, Coi Leray, Don Toliver, Future, James Blake, Lil Uzi Vert, Lil Wayne, Nas, Nav, Offset, Swae Lee, WizKid και άλλους.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Metro Boomin επιμελείται το soundtrack μίας ταινίας, αν και η αγάπη του για τον κινηματογράφο και τους υπερήρωες από τον κόσμο κόμικς είναι εδώ και καιρό εμφανής.

Ο Spring Aspers, Πρόεδρος Μουσικής της Sony Pictures, δήλωσε σχετικά: «Η ιδέα για την επόμενη φάση της ιστορίας του Miles απαιτούσε έναν σύγχρονο και πολιτισμικά σημαντικό συνεργάτη. Ο Metro Boomin ήταν ξεκάθαρα η τέλεια φωνή της κουλτούρας για να σμιλέψει το μουσικό περιβάλλον που θα υποστήριζε αυτό το καταπληκτικό επόμενο κεφάλαιο».

Η παράδοση των blockbuster soundtracks για το «Spider-Verse» συνεχίζεται μετά το άλμπουμ «Spider-Man: Into the Spider-Verse (Soundtrack from & Inspired by the Motion Picture)» του 2018.

Το άλμπουμ κατέλαβε το Νο. 2 στο Billboard 200 και έγινε το πιο επιτυχημένο soundtrack εκείνης της χρονιάς. Επίσης, ξεπέρασε τα 10 δισεκατομμύρια streams και είναι πλέον δύο φορές πλατινένιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το soundtrack της ταινίας «Spider-Man: Into the Spider-Verse» μας χάρισε το «Sunflower» του Post Malone και του Swae Lee, το οποίο είναι σήμερα 18 φορές πλατινένιο – ένα ορόσημο που δεν έχει σημειώσει κανένα άλλο τραγούδι στην ιστορία.

Το 2022, ο Metro Boomin επέστρεψε στην πρώτη γραμμή της κουλτούρας με το εξαιρετικά επιτυχημένο δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ του, με τίτλο «Heroes & Villains».

Το άλμπουμ κατέκτησε το Νο. 1 στο Billboard 200, στο Top Rap Albums Chart και στο Top R&B/Hip-Hop Albums Chart του Billboard, καταγράφοντας την καλύτερη εβδομάδα στην καριέρα του Metro Boomin.

Το «Heroes & Villains» περιείχε επιτυχίες όπως το «Creepin’» με τους The Weeknd και 21 Savage και το «Superhero (Heroes & Villains)» με τους Future και Chris Brown, το οποίο ανέβηκαν αμφότερα στο Top 10 του Billboard Hot 100.

Ο Miles Morales επιστρέφει για το νέο κεφάλαιο του βραβευμένου με Όσκαρ έπους του «Αραχνο-σύμπαντος».

Μετά την επανασύνδεσή του με την Gwen Stacy, ο φιλικός Spider-Man της γειτονιάς του Μπρούκλιν ταξιδεύει σε όλο το Multiverse, όπου συναντά τη Spider Society, μία ομάδα Spider-People επιφορτισμένη με την προστασία της ύπαρξης του Multiverse.

Αλλά όταν οι ήρωες συγκρούονται μεταξύ τους για το πώς να αντιμετωπίσουν μία νέα απειλή, ο Miles Morales βρίσκεται αντιμέτωπος με τους άλλους Spider-Man και πρέπει να δράσει μόνος του για να σώσει αυτούς που αγαπάει περισσότερο. Ο καθένας μπορεί να φορέσει τη μάσκα – ο τρόπος που τη φοράς είναι αυτός που σε κάνει ήρωα.

Τις φωνές τους στην ταινία «Spider-Man: Spider-Verse» δανείζουν οι Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Jake Johnson, Jason Schwartzman, Issa Rae, Karan Soni, με τους Daniel Kaluuya και Oscar Isaac.

Η ταινία κινουμένων σχεδίων «Spider-Man: Across the Spider-Verse» της Sony Pictures Animation προβάλλεται ήδη στους ελληνικούς κινηματογράφους.

Ακούστε επίσης το άλμπουμ στο Spotify.