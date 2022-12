Metro Boomin: The Weeknd, Future, Chris Brown κ.ά. στο νέο άλμπουμ «Heroes & Villains»

Ο Metro Boomin συγκέντρωσε μία ομάδα εφάμιλλη των Avengers.

Ο μουσικός παραγωγός Metro Boomin επιστρέφει με μεγαλύτερη φόρα από ποτέ και παρουσιάζει με υπερηφάνεια το νέο άλμπουμ του «Heroes & Villains».

Για να γιορτάσει την κυκλοφορία του άλμπουμ, ο Metro Boomin παρουσίασε το μουσικό βίντεο για το νέο single «Superhero (Heroes & Villains)» με τη συμμετοχή του Future και του Chris Brown, το οποίο συνεχίζει μια από τις πιο ιστορικές συνεργασίες στη hip-hop.

Στο τραγούδι, μια λούπα με κόρνα ακούγεται πάνω από ένα απειλητικό beat, καθώς το άμεσα αναγνωρίσιμο flow του Future προκαλεί ρίγη.

Το music video που συνοδεύει το «Superhero (Heroes & Villains)» αντανακλά αυτήν την trippy trap ατμόσφαιρα. Μετά από μια γεμάτη ένταση ληστεία διαμαντιών, ακολουθεί μια σειρά από εξωπραγματικές σκηνές – από το σερφάρισμα στον ουρανό μέχρι το σπάσιμο πολυδιάστατων τοίχων.

Ίσως είναι το πιο απίστευτο βίντεο του Metro Boomin μέχρι σήμερα.

Ο Metro Boomin συγκέντρωσε μία ομάδα εφάμιλλη των Avengers, καθώς στο νέο άλμπουμ του «Heroes & Villains» συμμετέχουν αξιοσημείωτα ονόματα όπως οι John Legend, Future, Chris Brown, Don Toliver, Travis Scott, 21 Savage, Young Nudy, Young Thug, Mustafa, A$AP Rocky, Gunna και ο εκλιπών Takeoff.

Ένα από τα τραγούδια του νέου άλμπουμ του Metro Boomin που έχουν ξεχωρίσει είναι και το «Creepin’» σε συνεργασία με τον The Weeknd και τον 21 Savage, το οποίο έχει εκτοξευτεί στο No. 1 του ημερήσιου chart του Spotify για την Ελλάδα και έχει ανέβει στο No. 8 των αναζητήσεων στο Shazam στην Ελλάδα.

Το «Heroes & Villains» (Boominati Worldwide / Republic Records / Universal Music) είναι το πρώτο σόλο άλμπουμ του Metro Boomin μετά από τέσσερα χρόνια και διαδέχεται το ντεμπούτο του με το «Not All Heroes Wear Capes» που κυκλοφόρησε το 2018.

Το «Not All Heroes Wear Capes» έφτασε στο No. 1 του Billboard 200, έγινε πλατινένιο και περιείχε το τριπλά πλατινένιο «Space Cadet» με τον Gunna, το πλατινένιο «No Complaints» με τον Drake και τον Offset, το πλατινένιο «Don’t Come Out The House» με τον 21 Savage, το τριπλά πλατινένιο «10 Freaky Girls» με τον 21 Savage, και το πλατινένιο «Overdue» με τον Travis Scott, μεταξύ άλλων.

Ο ενθουσιασμός για το νέο άλμπουμ του Metro Boomin ξεκίνησε με μια ταινία μικρού μήκους, που δημιουργήθηκε από τον Gibson Hazard και στην οποία συμμετείχε μία επίλεκτη ομάδας αστέρων, όπως ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Morgan Freeman, ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός LaKeith Stanfield, ο Young Thug και ο Gunna. Δείτε το βίντεο εδώ.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube παρακάτω.